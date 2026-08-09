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In diesem Viertel am Meer hat die Königsfamilie auf Mallorca ihren Samstagabend genossen

König Felipe und Anhang zeigten sich während ihres Mallorca-Aufenthalts in der Öffentlichkeit in einem Restaurant

Königsfamilie geht in Portixol essen

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Königsfamilie geht in Portixol essen / Agenturen / Efe / EP

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Raquel Galán

So ist der Sommer angenehm: Die spanische Königsfamilie, die derzeit in ihrer Sommerresidenz im Marivent-Palast auf Mallorca weilt, hat am Samstagabend (8.8.) im Portitxol gemeinsam zu Abend gegessen. Königin Letizia, Königinmutter Sofía, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía besuchten das Restaurant Mia. Das auswärts Essengehen entwickelt sich während der königlichen Sommerferien zunehmend zu einer Tradition.

Als Erste trafen Letizia und Sofía zusammen mit Leonor und Sofía im Restaurant Mia de Palma ein. Alle kleideten sich in luftiger Sommerkleidung. Begleitet wurden sie von Jean Henri Fruchaud, dem Witwer von Prinzessin Tatiana, einer Freundin der Königinmutter.

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