In diesem Viertel am Meer hat die Königsfamilie auf Mallorca ihren Samstagabend genossen
König Felipe und Anhang zeigten sich während ihres Mallorca-Aufenthalts in der Öffentlichkeit in einem Restaurant
So ist der Sommer angenehm: Die spanische Königsfamilie, die derzeit in ihrer Sommerresidenz im Marivent-Palast auf Mallorca weilt, hat am Samstagabend (8.8.) im Portitxol gemeinsam zu Abend gegessen. Königin Letizia, Königinmutter Sofía, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía besuchten das Restaurant Mia. Das auswärts Essengehen entwickelt sich während der königlichen Sommerferien zunehmend zu einer Tradition.
Als Erste trafen Letizia und Sofía zusammen mit Leonor und Sofía im Restaurant Mia de Palma ein. Alle kleideten sich in luftiger Sommerkleidung. Begleitet wurden sie von Jean Henri Fruchaud, dem Witwer von Prinzessin Tatiana, einer Freundin der Königinmutter.
Felipe VI kommt nach der Segelregatta dazu
König Felipe VI. stieß später zu der Runde. Zuvor hatte er die Siegerehrung der Segelregatta Copa del Rey de Vela beendet. Dabei überreichte er seinen Mannschaftskameraden von der Hispania den Preis für den zweiten Platz in ihrer Kategorie.Die Hispania ist das neue Segelboot der spanischen Marine und der ganze Stolz des Königs.
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