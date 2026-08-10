Katarische Königsfamilie auf Mallorca: „Fliegender Palast“ für 360 Millionen Euro landet in Palma

Die katarische Königsfamilie, die regelmäßig ihre Sommer auf Mallorca verbringt, ist auf der Insel angekommen. Wie schon bei anderen Gelegenheiten sorgte das spektakuläre Flugzeug des Emirs von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, am Montag (10.8.) für großes Aufsehen am Flughafen.

Bei dem „fliegenden Palast“ handelt es sich um eine Boeing 747-8 im Wert von 400 Millionen Dollar, umgerechnet rund 360 Millionen Euro. Die Maschine bietet Platz für etwa 89 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder und ist mit zahlreichen Annehmlichkeiten und Luxusausstattungen versehen. Dazu gehören unter anderem elf Badezimmer, fünf Küchen und ein privates Büro.

Bei früheren Aufenthalten wohnte die katarische Königsfamilie in exklusiven Resorts wie dem St. Regis Mardavall und war mit luxuriösen Megayachten unterwegs, etwa mit der „Al Lusail“. Ob die Familie die mit Spannung erwartete Sonnenfinsternis am Mittwoch von der 123 Meter langen Yacht aus betrachten wird, ist aber fraglich. Am Montagnachmittag schipperte das Schiff vor der Küste Sardiniens.