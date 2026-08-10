Mallorcas Society lässt es krachen: Diese Promis feierten bei der Star Press Media Night

Bei der Star Press Media Night im Mallorca Country Club feierten am Samstagabend (8.8.) rund 250 geladene Gäste. Bei Temperaturen von rund 27 Grad feierte die Mallorca-Society unter freiem Himmel bei Livemusik bis tief in die Nacht. Unter den VIP-Gästen befanden sich auch Prominente wie die deutsche Schauspielerin Mariella Ahrens; der Autor und Unternehmer Peter Olsson mit Schauspielerin Claudelle Deckert; der Unternehmer und Investor Heiner Kamps mit seiner Frau Ella Kamps; der ehemalige Eurowings-CEO Jens Bischof; Schlagersängerin und Komponistin Kristina Bach mit ihrem Lebensgefährten, dem Unternehmer und Jurist Reinard Walter; Schauspieler Jörn Schönvigt; Unternehmerin Kim Steeb und Starfotografin Gabo.

Gute Stimmung bis in die Morgenstunden

Mehr als 100 Flaschen Champagner „One" und rund 300 Flaschen Roséwein „Angel“ begleiteten den Abend neben Mixgetränken von „Tramuntana Gin & Spritz “. DJ Felipe legte bereits seit Beginn der Party heiße Beats auf und der deutsche Trompeter Bruce Kapusta eröffnete mit einer spektakulären Show vom Dach des Country Clubs nach Sonnenuntergang die Tanzfläche. Eine Coverband spielte live Hits wie "It's Raining Men" von den Weather Girls oder "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" von Abba und sorgte für eine brechend volle Tanzfläche mit ausgelassener Stimmung, auf der bis 2 Uhr morgens gefeiert wurde.

Die Partygäste waren kulinarisch bestens versorgt

Dazu gab es beim Flying Finger Food gastronomische Leckereien wie veganes Sushi mit Wakame, Tobiko und Wasabi-Mayonnaise, Sea-Bass-Ceviche mit Kalamansi und Kumquat, Tomato-&-Mozzarella-Arancini mit Pesto-Cream und Grana Padano sowie Cochinita-Pibil-Empanadas mit Limetten-Mayonnaise und eingelegten roten Zwiebeln. An den beiden Live-Cooking-Stationen konnten die Gäste den Köchen bei der Zubereitung über die Schulter schauen. Ein besonderer Hingucker war das Truffle „Pastasotto“, das direkt in einem Laib gereiften Parmesan zubereitet wurde. Gegenüber gab es harissa-gewürzte geschmorte Lammbäckchen mit Ras-el-Hanout-Bulgur. Bis Mitternacht blieb eine Currywurst-Station für alle geöffnet, die nach mehreren Stunden Party noch einmal eine herzhafte Stärkung benötigten. Auch für süße Highlights war gesorgt: Ein umfangreiches Dessertbuffet mit französischen Macarons und einem Trio aus Schokoladentörtchen mit Tonkabohne, Pistazie und Kaffee. Ergänzt wurde das Angebot durch Yogurt Pancakes mit Mango-Papaya-Ragout und Rum-Sirup sowie eine Açaí Bowl mit hausgemachtem Granola und Coconut-Pandan-Foam.

Die Foto- und Presseagentur Star Press Media ist seit Jahren in Mallorcas Society-Szene präsent. Mit ihrer Media Night bringt sie Persönlichkeiten aus Medien, Wirtschaft und Unterhaltung sowie internationale Marken zusammen und verbindet Networking und Medienpräsenz mit einem glamourösen Sommer-Event.