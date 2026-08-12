Royales Schaulaufen zur Sonnenfinsternis: Könige und Scheichs versammeln sich auf Mallorca

Mallorca wird am Mittwoch (12.8.) zum Treffpunkt royaler Beobachter der totalen Sonnenfinsternis. Neben der spanischen Königspaar halten sich auch Mitglieder der Herrscherfamilien von Katar und Dubai auf der Insel auf. Die Mitglieder der Herrscherfamilie von Dubai sind nach Angaben der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“ vergleichsweise unauffällig auf Mallorca eingetroffen. Sie wohnen im Hotel Jumeirah in Port de Sóller, das zur Dubai Holding gehört, dem Investmentkonglomerat von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Eine Terrasse des Hotels soll während der Sonnenfinsternis exklusiv für die Familie reserviert werden. Die übrigen Hotelgäste können das Ereignis von anderen Bereichen der Anlage aus verfolgen. Für die Mitglieder der Herrscherfamilie sind zudem umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen. Begleitet wird die Beobachtung von Mitgliedern der Stiftung des Instituts für Astronomie und Astronautik Mallorcas. Sie wollen den Gästen das Phänomen erläutern und einen Workshop über Sonnenfinsternisse anbieten.

Wo schauen die Katarer und die Spanier?

Auch die katarische Herrscherfamilie hält sich auf Mallorca auf. Bereits am Dienstag war der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, mit seinem Flugzeug in Palma gelandet und hatte am Flughafen Son Sant Joan für Aufmerksamkeit gesorgt. Von wo aus der katarische Adel das Ereignis betrachten wird, war zunächst nicht bekannt. Die familieneigene Luxusyacht "Al Lusail", die für einen solchen Anlass sicher geeignet wäre, befand sich zuletzt vor Sardinien.

Wo genau Spaniens König Felipe VI., Königin Letizia und ihre Töchter die Sonnenfinsternis beobachten werden, ist ebenfalls bislang nicht bekannt.