Mallorca macht "dick"! Das weiß nicht nur die Ehefrau von Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldos Ehefrau Georgina Rodríguez wehrt sich, denn die Fotos von ihrem jüngsten Luxusurlaub auf Mallorca - kurz vor der Hochzeit - wurden mit spöttischen Kommentaren über ihre Figur quittiert. Und das, obwohl sie auf einem der Bilder eine Wassermelone isst, die bekanntlich fast nur aus Wasser besteht. Aber was sollte es eine millionenschwere Geschäftsfrau wie sie kümmern, was mehrere Hunderttausend Verleumder über sie denken?

Offenbar eine Menge. Georgina hat ihren Sechs-Millionen-Euro-Verlobungsring , ein Geschenk ihres Cristiano, abgelegt, um eine lange Botschaft für die sozialen Netzwerke zu tippen: „Das passiert jeden Sommer! Jedes Jahr wird mein Körper zum Gesprächsthema!“ Dann das Bekenntnis: „Ich liebe meine Kurven. Ich liebe die Freiheit, in dem Körper zu leben, den ich gewählt habe ... Ein Körper, der in jeder seiner Formen Respekt, Liebe und Dankbarkeit verdient.“

Iss weiter!

Genau so ist es. Hör bloß nicht auf, Fotos von Garnelen aus Sóller, Hummern oder T-Bone-Steaks zu posten, nur weil ein paar verbitterte Hungerleider, die vermutlich nie ein Fitnessstudio von innen gesehen haben, dich dafür verurteilen.

Man soll so schlank sein wie Victoria Federica Marichalar, die Nichte des Königs, die Dutzende Bikinifotos veröffentlicht, auf denen sie den Bauch einzieht. Aber auch nicht zu schlank. Die Sängerin Ariana Grande hat eine Auszeit von der Bühne angekündigt, um sich von den Kommentaren über ihre Schlankheit zu erholen. Kein Frauenkörper entkommt der Inquisition des Internets unbeschadet. Wir mögen dich so, wie du bist, Georgina – egal ob du in deinem Privatjet Kartoffeltortilla mit Paprikawurst futterst oder eine Paella anlächelst. Und wir wären dankbar für diese Bauchmuskeln und dieses Hinterteil. Jede Bewertung weiblicher Körper widert uns an. Mit deiner Beliebtheit und als künftige Ehefrau eines Fußballstars, der dich bewundert und für vollkommen hält, brauchst du unsere Unterstützung eigentlich nicht. Trotzdem hast du sie.

Selbst Michael Douglas macht mit

Als Gegenleistung könntest du verkünden, dass Mallorca dick macht. Glück macht breit, das Paradies setzt an – niemand kehrt von der Insel so schlank zurück, wie er angekommen ist. Kommt also lieber nicht, sonst sprengt ihr Waage und Hosenbund und müsst nach der Rückkehr mit einer Artischockendiät in den Alltag starten. Jede Idee ist uns recht, die helfen könnte, den Massentourismus einzudämmen, denn unsere Behörden setzen weiter auf Werbung. Jetzt haben sie Michael Douglas zum Botschafter der Insel ernannt – denselben, der noch vor zwei Jahren gegen Ferienvermietungen und überlastete Straßen wetterte. Diese Insel, die aus allen Nähten platzt, muss auf Diät gesetzt werden. Mallorca hat Georgina Gewicht ansetzen lassen. Das sollen auch ihre 77 Millionen Follower erfahren.

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