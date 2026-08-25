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Sydney Sweeney zurück auf Mallorca: „Euphoria“-Star überrascht Fans im Restaurant

Die Schauspielerin wurde in einem Restaurant auf Mallorca gesichtet und posierte entspannt für Fotos mit Fans

Sidney Sweeney mit Fans in einem Restaurant auf Mallorca.

Sidney Sweeney mit Fans in einem Restaurant auf Mallorca. / Instagram

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Toni Dunne

Sydney Sweeney ist zurück auf Mallorca. Die Schauspielerin wurde in dieser Woche in einem Restaurant auf der Insel gesichtet – und zeigte sich dort offenbar ganz unkompliziert. Mehrere Gäste nutzten die Gelegenheit für ein gemeinsames Foto. Auf den anschließend in sozialen Netzwerken veröffentlichten Bildern posiert der Star aus „Euphoria“ und „The Housemaid“ entspannt mit seinen Fans.

Dabei hatte Sweeney Mallorca erst vor Kurzem verlassen. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Musikproduzenten Scooter Braun, war sie bereits zuvor auf der Insel unterwegs. Die beiden waren auf Einladung des Milliardärs David Geffen nach Mallorca gekommen und unter anderem an Bord von dessen Yacht „Rising Sun“ gesehen worden. Auch an Land blieb das Paar nicht unbemerkt: Sweeney und Braun zeigten sich in Deià, gingen bei Sa Calobra schnorcheln und Jetski fahren und spazierten durch Port de Sóller. Am Sonntag, 16. August, verließen sie schließlich die Insel.

Action-Urlaub mit Tom-Cruise-Anleihen

Langweilig wird es Sydney Sweeney in diesem Sommer ohnehin nicht. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die Schauspielerin ein Video, das sie angeschnallt auf einem Doppeldecker zeigt. Während des Fluges dreht die Maschine mehrere Rollen – und Sweeney nutzte die Aktion gleich für einen Seitenhieb auf Tom Cruise, der für seine spektakulären Stunts bekannt ist.vDie Szene erinnert an das sogenannte Wing-Walking, das Cruise für „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ absolvierte. Dabei war das Flugzeug mit knapp 225 Kilometern pro Stunde in mehr als 2.400 Metern Höhe unterwegs.

Schon Ende Juli hatte Sweeney Bilder von einer Reise durch Australien und Neuseeland mit Braun geteilt. Auch dort setzte das Paar auf Action: Zum Programm gehörten Bungee-Jumping, Hubschrauberflüge und Fahrten mit dem Schnellboot.

Auch beruflich bleibt kaum Zeit zum Durchatmen

Neben ihren Reisen ist die Schauspielerin derzeit auch beruflich stark eingespannt. Sweeney dreht bereits „The Housemaid's Secret“, die Fortsetzung ihres bislang erfolgreichsten Thrillers. Wieder mit dabei ist Amanda Seyfried, Regie führt erneut Paul Feig. Der Kinostart ist für Dezember 2027 geplant. Außerdem übernimmt Sweeney eine Rolle in der geplanten „Gundam“-Realverfilmung für Netflix. Hinzu kommt „The Custom of the Country“, eine Adaption des Romans von Edith Wharton, in der sie Undine Spragg spielen wird.

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Zwischen Dreharbeiten, Action-Ausflügen und neuen Filmprojekten bleibt offenbar trotzdem noch Zeit für Mallorca – und für ein paar Fotos mit Fans beim Restaurantbesuch.

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