1.500 Euro Stundenlohn, ein Loch im Herzen und gescheiterte Beziehungen: So privat zeigt sich Mallorca-Makler Marcel Remus in seiner neuen Doku

Seit Sonntag (23.8.), pünktlich zum 20. Inseljubiläum von Promi-Makler Marcel Remus, ist die neue Doku "Millionen-Makler Marcel Remus ganz privat – Der Preis meines Erfolgs" über den Auswanderer bei RTL+ zu sehen. Die MZ hat sich den 44-minütigen Film, in dem man allerhand Privates über den TV-Makler erfährt, angesehen.

Zu Beginn begleitet ihn das Drehteam zu einem Fotoshooting. Währenddessen erzählt Remus, dass er vier- bis fünfmal pro Woche Sport mache und auf seine Ernährung achte. Alkohol trinke er nicht "vielleicht zwei Aperol Spritz im Jahr. Brauch ich nicht. Ich vertrag' es nicht so richtig. Bevor ich drei Tage Kopfschmerzen und hangover habe, trink' ich lieber gar nicht." Auch auf seine 10.000 Schritte täglich komme er, schon weil er auf Mallorca überall herumrenne und seine Flyer verteile, wie er in der Doku erzählt. Beim Shooting wirkt Remus zunächst etwas steif. Er ist Perfektionist, gibt er zu. Womöglich ist er in Gedanken auch bei seinem Superevent, der jährlichen Promiparty, die am Tag danach stattfinden wird.

Seit Sonntag (23.8.) ist die neue Doku über Marcel Remus bei RTL+ verfügbar. / RTL+

Man sieht alte Szenen aus dem Jahr 2009, als Remus von „Goodbye Deutschland“ begleitet wurde. Mit dem Vox-Format „Mieten, kaufen, wohnen“ wurde er dann 2010 einem größeren Publikum bekannt, erfährt man. Jahre später, 2023, bekam der Mallorca-Makler seine eigene Sendung „Der Mallorca-Makler – Marcel Remus und sein Immobilienteam" (hier kann man sich die Serie anschauen).

Einen Teil seiner Bekanntheit hat Remus auch dem VOX-Format "Goodbye Deutschland" zu verdanken. / RTL+

Dann geht es zum Hilton Mallorca Galatzo, dem Hotel, in dem seine Luxusparty stattfinden wird. Frauke Ludowig trifft ihn zum Interview anlässlich seines 20. Mallorca-Jubiläums. „Die alteingesessenen Makler haben sich das Maul zerrissen“, erzählt Remus auf seine Anfänge als Makler auf der Insel rückblickend. Auch Personen, die früher über ihn gelacht haben, würden sich heute um Eintrittskarten für seine Party bemühen.

Remus' Mutter, erfährt man, bekam Marcel mit Anfang 20. Er sei ein Schreikind gewesen. Zudem hatte er einen Sichelfuß. Daher musste er schon als Baby Stiefel mit Spangen tragen, die die Füße nach außen drückten. Außerdem hatte Remus schon früh starke Augenprobleme. „Es war eigentlich ein süßes Kind, aber dann kriegte er diese Brille. Diese Brillengläser waren so dick, dass man die Augen nur noch ganz verschwommen sehen konnte“, erzählt Silke Remus.

Auch wegen seiner auffälligen Brille wurde Marcel Remus als Kind gemobbt. / RTL+

Ganze Minus 10 Dioptrien habe Marcel Remus gehabt, eine echte Sehbehinderung. Dadurch dass man seine Augenprobleme jedoch früh erkannt habe, musste er nicht auf eine Sonderschule gehen. Er ist froh, dass er später letztlich keine Zeugnisse von dort vorlegen musste, erzählt er, was ihn in seiner Karriere bestimmt behindert hätte. Jahrelang sei er wegen seiner starken Brille gemobbt worden. Als er erzählt, welche Ausreden er erfunden habe, um nicht in die Schule zu müssen, bricht er in Tränen aus.

2017 besuchte ein Drehteam des Privatsenders mit ihm seine alte Schule. Auch unter den Lehrern dort habe Remus gelitten. Viele hätten ihm gesagt, er würde später nichts auf die Reihe bekommen. Diese Erlebnisse hätten ihn ihm einen besonderen Ehrgeiz ausgelöst.

1.500 Euro Stundenlohn

Zeitsprung: Auf Mallorca steht seine alljährliche Promi-Party an. Remus holt Stargast Priscilla Presley persönlich vom Privatflughafen ab. Währenddessen erzählt er, welche Sonderwünsche seine prominenten Kunden schon hatten. „Alle Möbelstücke mussten mit Leinenstoff abgedeckt werden, dann weiße Blumen im Raum verteilt sein, aber keine Lilien, das Wasser sollte nur in Glasflaschen sein“, sind einige der Beispiele, die Remus verrät.

Auch wie viel der Mallorca-Makler verdient, ist Thema. Man sieht Ausschnitte aus der SternTV-Reportage von vor einigen Monaten, in der Remus sein Gehalt öffentlich. Im Schnitt kommt Remus auf einen Monatsverdienst von 271.980 Euro. Bei einer 40-Stunden-Woche wäre das ein Stundenlohn von 1.500 Euro.

Sein Arbeitspensum sei hoch, er arbeite zwischen 12 und 15 Stunden pro Tag, auch am Wochenende und an Feiertagen, wie er in der neuen Doku verrät.

Dieses Monatsgehalt kann sich sehen lassen. / RTL

Dabei komme er aus einfachen Verhältnissen. „Ich kenn' auch ganz klar die Situation, wenn du nichts im Kühlschrank hast. Mein Vater hat drei Firmen… Insolvenz ist ein Thema gewesen. Das war sehr sehr hart. Damals war ich 15, 16 Jahre alt", sagt Remus etwa. Er kenne aber auch ein Leben mit Geld. "Geld macht nicht glücklich, aber es entspannt dich. Es ist einfach geiler, wenn du Geld hast und dich nicht stressen musst, weil du nicht weißt, wie am 25. des Monats die Kohle reinkommen soll, um überhaupt um den 30. herum etwas zu bezahlen."

Marcel Remus im Interview mit Frauke Ludowig. / RTL+

Der große Tag

Die Party sei ein Dankeschön für seine schwerreichen Kunden, deren Provisionen ihn so vermögend machen, erfährt man. Wie viel er manchen Promis zahlt, damit sie zu seiner Party kommen, möchte er nicht preisgeben. „Es gibt milliardenschwere Unternehmer, die haben extra Securitys und eigene Bodyguards dabei.“ Regelmäßig müsse er im Vorfeld der Party Lagepläne an Kunden schicken. Dafür bringen seine Kunden teils „krasse“ Geschenke mit, etwa einen Bademantel von Versace.

Spanisch habe er vor allem auf der Insel gelernt, erzählt Marcel Remus wenig später. Ein halbes Jahr sei er mit einer Mallorquinerin zusammen gewesen. „Ich finde es auch wichtig. Wenn du in einem Land erfolgreich werden möchtest oder sein willst, musst du den Respekt gegenüber den Leuten zeigen, sagen ‘Ich sprech deine Sprache, in dem Land, wo du herkommst und wo ich jetzt auch leben darf.'"

Silke Remus und ihr Sohn Marcel haben ein sehr engen Verhältnis. / RTL+

Dann ist das enge Verhältnis zu seiner Mutter Silke Remus Thema. Marcel Remus Vater Uwe verließ Silke nach 30 Jahren Ehe auf Mallorca überraschend. „Das war auch für mich super emotional“, sagt Remus. Ewige Zeiten habe er nicht mit seinem Vater gesprochen. Mittlerweile höre er drei- bis viermal pro Jahr etwas von ihm. Dennoch wünsche er sich, dass sein Vater sich mehr für sein persönliches Leben interessiere. „Du kannst ja nicht immer nur anrufen und sagen: Hey, na, wie gehts, ich hab' bei Instagram gesehen, du hast wieder ein Haus verkauft. War ja ein teures. Und, wie viel Provision gab’s da eigentlich? Was ist das für eine Frage?“

Dann sieht man Szenen aus dem Jahr 2017 vom Elternhaus der Remus'. Marcel bricht in Tränen aus, als er davon erzählt, wie die Trennung seiner Eltern und die Folgesituation ihn mitgenommen habe.

Zeigt sich in der neuen Doku auch verletztlich: Marcel Remus. / RTL+

Auch mit den Großeltern habe sich der Kontakt zerschlagen, wegen der finanziellen Situation. „Dann hab ich auch irgendwann gesagt: Ganz ehrlich, ihr braucht mich doch gar nicht mehr anrufen, wenn es immer nur darum geht", schilder Marcel Remus in der Doku.

"Macht Geld dann eher einsam?", fragt Ludowig. „Es ist ein schwieriges Thema", entgegnet ihr Remus nur. Seine Mutter Silke habe nach der Trennung überlegt, zurück nach Deutschland zu gehen. „Dann habe ich ihr eine Wohnung gekauft und sie als Maklerin eingestellt“, sagt Remus. Seit sechs Jahren ist Silke Remus mit ihrem 23 Jahre jüngeren Partner Dennis zusammen.

Los geht die Party

Daniel Katzenberger und Lucas Cordalis tauche auf der Party auf Mallorca auf. Sie sind die ersten Gäste seiner Remus-Lifestylenight. Katzenberger und Remus sind fast zeitgleich im Fernsehen gestartet, erfährt man. Dann kommt Stargast Priscilla Presley. Wenig später ist Esther Schweins, die mit Remus eine Tanzeinlage einstudiert hatte, plötzlich unauffindbar. Eine Ersatztänzerin, Mariia Maksina, muss spontan einspringen. Esther Schweins musste die Party aus persönlichen Gründen früher verlassen. "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi, der auch auf der Party ist, verteilt 10 Punkte.

Auch unter Remus' Gästen: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. / RTL+

Mitten in der Dance-Performance von Kate Ryan gibt es einen Stromausfall. „Ich hab' die Stromrechnung bezahlt“, ruft Marcel Remus nur. „Das war jetzt grade so eine Bombenstimmung und dass jetzt komplett tote Hose ist, ist schrecklich. Aber was willst du machen… Ich könnte grade losschreien", so der Makler weiter. Nach einer Viertelstunde ist der Strom zurück, doch schon kurze Zeit später versagt die Technik ein zweites Mal.

Am nächsten Tag um 9 Uhr steht das Social-Media-Team des Senders vor Remus’ Haustür. Auch sein 14 Jahre alter Hund, den er aus dem Tierheim gerettet hat, ist am Start. Ihm erzähle Remus alles, was er am Tag erlebe. „Ich wollte mal Tierarzt werden, aber… mein Zeugnis war schrecklich. Dann wollte ich Pilot werden“, erzählt Remus. Mit Minus 10 Dioptrien sei das auch nichts für ihn gewesen.

Wenn ein gesundheitlicher Vorfall einen wachrüttelt

Auch seine gesundheitlichen Probleme sind später Thema. Vor fünf Jahren brach Remus aus dem Nichts zusammen: Verdacht auf Herzinfarkt. „Das hat mich komplett aus der Bahn geworfen." Im Krankenhaus habe er sogar einen Nervenzusammenbruch gehabt. Am Ende waren es nur ein Vorzeichen. „Ich hab' auch ein kleines Loch im Herzen. Man muss es beobachten.“

Seither treibe Remus noch mehr Sport, esse extrem gesund. Mittlerweile habe er auch einen Privatkoch, der alle Produkte frisch vom Markt holt.

Marcel Remus spricht über seinen Krankenhausaufenthalt vor ein paar Jahren. / RTL+

Er sei immer noch nicht in einer Beziehung. „Es ist die meistgestellte Frage“, sagt Remus Frauke Ludowig. „Ich bin da ganz entspannt. Im Moment geht nichts, weil ich Single bin." Er erzählt von seiner Ex-Freundin, die aus einer bekannten mallorquinischen Unternehmerfamilie kam. Ihr Papa habe nicht gewollt, dass sie in der Zeitung stehe. Über seine Beziehungen werde er sich künftig bedeckt halten.

„Natürlich gibt es auch Momente, in denen man sagt, man ist hier und da mal einsam“, gibt Remus zu. Immerhin habe er gute Freunde. Sie sind allerdings etwas kamerascheu. Uwe Eckert sei einer seiner langjährigsten Freunde. „Marcel ist sehr verbindlich. Wenn ihm was an Freundschaften liegt, meldet er sich auch von sich aus", sagt er über ihn.

Das ist die Geschichte von Marcel Remus

Marcel Remus erlangte einst durch das Vox-Format "Mieten, kaufen, wohnen" größere Bekanntheit. Daneben war er auch bei "Goodbye Deutschland" oder 2022 bei der RTL-Serie "Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover" zu sehen. Die Doku-Soap zeigte ihn bei der Arbeit in von ihm ausgewählten gemeinnützigen Organisationen. Im Sommer 2023 widmete ihm Vox erneut ein eigenes Format: "Der Mallorca Makler – Marcel Remus und sein Immobilien-Team".

Marcel Remus damals bei "Goodbye Deutschland". / RTL+

Remus ist kein gelernter Makler, sondern hat nach dem Abitur eine Ausbildung zu einem staatlich anerkannten Fremdsprachen-Korrespondenten in Englisch und Spanisch mit Schwerpunkt Wirtschaft gemacht. Auf Mallorca ist er gewissermaßen ins kalte Wasser der Branche gesprungen. Remus ist auf der Insel auch dafür bekannt, dass er mindestens einmal pro Jahr eine große Sause mit deutschen und internationalen Promis organisiert.