König Harald V. auf Mallorca: Seine große Leidenschaft führte ihn immer wieder auf die Insel

Seine Leidenschaft für den Segelsport führte König Harald V. von Norwegen über Jahrzehnte immer wieder nach Mallorca. Auf der Insel nahm er regelmäßig an Regatten wie der Copa del Rey, dem One Ton Cup oder der Breitling-Regatta in Portals teil. Zunächst kam er als norwegischer Thronfolger, ab 1991 dann als König. In diesen Sommern gehörte die königliche Yacht „Norge“ im Marinestützpunkt von Porto Pi zum vertrauten Bild. Sie diente Harald während seiner Aufenthalte zugleich als Unterkunft.

Menschen, die dem an diesem Freitag (28.8.) verstorbenen Monarchen auf Mallorca begegneten, beschreiben ihn als ungezwungen und fröhlich – ein Eindruck, den auch zahlreiche Fotos von seinen Aufenthalten auf der Insel vermitteln. Während der Segelwettbewerbe war Harald regelmäßig auf den Stegen oder auf der Terrasse des Club Náutico de Palma anzutreffen, wo er mit anderen Crewmitgliedern auch einmal ein Bier trank.

König Harald V. beim Segeln vor Mallorca. / Lorenzo

Mit der königlichen Yacht „Norge“ kam jeweils auch die „Fram“ nach Mallorca, eine Reihe an Segelbooten, mit denen Harald an den Regatten teilnahm. Im Juli 2002 startete er bei einem Wettbewerb in Portals. Damals wurde der norwegische König von seiner Tochter Märtha Louise begleitet.

Letzter Besuch im August 2019

Seinen letzten Besuch auf Mallorca absolvierte Harald V. im August 2019. Nach neun Jahren Pause kehrte er für die Copa del Rey auf die Insel zurück und ging diesmal als Skipper der „Fram XVIII“ an den Start. Seine Rückkehr fiel in eine schwierige Phase für das norwegische Königshaus, das wegen der Beziehung von Prinzessin Märtha Louise zu Durek Verrett in den Schlagzeilen stand.

Harald war damals 82 Jahre alt und traf bei der Regatta auch auf den spanischen König Felipe VI. Zuletzt hatte er 2007 gemeinsam mit einem anderen Monarchen an der Copa del Rey teilgenommen – damals mit Juan Carlos I.

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