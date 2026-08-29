Einfach mal bei Rafa Nadal auf Mallorca klingeln? Urlauberfamilie erntet Shitstorm im Netz

Eine niederländische Familie hat mit einer ungewöhnlichen Urlaubsaktion auf Mallorca für viel Wirbel in den sozialen Netzwerken gesorgt. Nach einem Besuch der Rafa Nadal Academy in Manacor suchten die Urlauber nach der Privatvilla des früheren Tennisstars – und klingelten kurzerhand an der Tür. Zu ihrer Überraschung öffnete Rafael Nadal persönlich.

„Nach dem Besuch der Rafa Nadal Academy kam ich auf die Idee, nach dem schönen Haus von Rafael Nadal zu suchen. Als wir es gefunden hatten, dachte ich: Ich klingele einfach mal. Und tatsächlich hat er selbst die Tür geöffnet“, schrieb Peter Stokje auf X.

Nadal, leger gekleidet und sichtlich überrascht von dem unangekündigten Besuch, blieb freundlich. Er kam vor das Haus und ließ sich mit der Familie fotografieren.

Heftige Debatte

Die veröffentlichten Bilder lösten allerdings eine heftige Debatte aus. Mehr als zwei Millionen Mal wurde der Beitrag angesehen, mehr als 700 Kommentare kamen innerhalb von wenigen Stunden hinzu. Viele Nutzer warfen der Familie vor, die Privatsphäre des Sportlers missachtet zu haben.

„Sein Haus ist kein Museum und er keine Marionette. Respektiert die Privatsphäre anderer Menschen“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer Nutzer warf gar Nadal vor, zu tolerant gewesden zu sein. Er hätte nie und nimmer seine Tür öffnen dürfen, so der Tenor des Posts.

Nadal habe die Aktion amüsant gefunden, sagt der Urlauber

Der Urlauber verteidigte sein Vorgehen später mit dem Hinweis, Nadal selbst habe die spontane Aktion offenbar amüsant gefunden. „Sonst hätte er die Tür einfach geschlossen gelassen“, schrieb er. Angesichts des Gesichtsausdrucks von Nadal auf den Fotos darf allerdings bezweifelt werden, dass der Mallorquiner sich bei der Aktion wohl fühlte.

Die Episode sorgt damit weniger wegen Nadals Reaktion für Gesprächsstoff als wegen der Frage, wo bei prominenten Persönlichkeiten die Grenze zwischen Fanbegeisterung und Eingriff in die Privatsphäre verläuft.