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109 Meter lang, Außensauna, Hubschrauberlandeplatz: Die Yacht von Steven Spielberg liegt vor Mallorca

Das von der niederländischen Werft Oceanco gebaute Schiff des Regisseurs bietet Platz für bis zu 14 Gäste und bis zu 30 Besatzungsmitglieder

Die "Seven Seas" von Steven Spielberg liegt vor Mallorca

Die "Seven Seas" von Steven Spielberg liegt vor Mallorca

Albert Pallarés

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Duna Márquez

Das Meer rund um Mallorcas ist auch in diesem Sommer wieder zum Treffpunkt internationaler Stars und Superreicher geworden. Nun zum Ende der heißen Tage ist die imposante Megayacht des US-Regisseurs Steven Spielberg, die "Seven Seas", auf die Insel zurückgekehrt. Am Sonntag (6.9.) wurde sie in Cala Tuent gesichtet, am Montag lag sie weiterhin vor Sa Calobra vor Anker.

Es ist nicht der erste Mallorca-Aufenthalt der Yacht. Bereits im Juni 2025 war das Schiff nach einer Atlantiküberquerung vor Puerto Portals zu sehen. Im selben Sommer soll nach Angaben von Fachmedien auch die frühere US-First-Lady Michelle Obama an Bord Urlaub auf Mallorca gemacht haben. Zuletzt war Spielbergs Luxusyacht im Juni 2026 in Tarragona gesichtet worden.

Die „Seven Seas“ ist dabei längst nicht die einzige prominente Megayacht, die in den vergangenen Monaten vor Mallorca unterwegs war. Auch die „Rising Sun“ des Produzenten David Geffen, auf der unter anderem Oprah Winfrey und Kris Jenner zu Gast waren, sowie die 110 Meter lange „Kaos“ der Walmart-Erbin Nancy Walton Laurie wurden vor der Insel gesehen.

Schwimmende Luxusresidenz mit Helipad und Kino

Die „Seven Seas“, deren Name auf Spielbergs sieben Kinder anspielt, ist 109 Meter lang und 16 Meter breit. An Bord finden bis zu 14 Gäste in sieben Suiten Platz. Hinzu kommen Unterkünfte für rund 30 Besatzungsmitglieder.

Die &quot;Seven Seas&quot; von Spielberg vor Puerto Natals.

Die "Seven Seas" von Spielberg vor Puerto Portals. / Juan Luis Iglesias

Zur Ausstattung gehören ein privater Hubschrauberlandeplatz, ein Pool an Deck, ein Fitnessbereich mit Whirlpool und Außensauna sowie mehrere Beiboote und Wassersportgeräte. Auch ein eigenes Kino darf auf der Yacht eines Regisseurs natürlich nicht fehlen.

Das Schiff verfügt über eine Reichweite von rund 5.000 Seemeilen, fährt mit einer Reisegeschwindigkeit von etwa 14 Knoten und erreicht in der Spitze bis zu 20 Knoten.

Zweite „Seven Seas“ des Regisseurs

Spielberg besitzt bereits die zweite Yacht mit diesem Namen. Das Vorgängerschiff verkaufte er 2021 an den kanadischen Milliardär Barry Zekelman.

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Die heutige „Seven Seas“ wurde 2022 von der niederländischen Werft Oceanco gebaut, die auch für die berühmte Segelyacht „Koru“ von Amazon-Gründer Jeff Bezos verantwortlich ist. Für die Gestaltung zeichnet das niederländische Studio SINOT Yacht Design verantwortlich, das für moderne und besonders luxuriöse Innenräume bekannt ist.

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