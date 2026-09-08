Albert Pallarés

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Die "Seven Seas" von Steven Spielberg liegt vor Mallorca

Das Meer rund um Mallorcas ist auch in diesem Sommer wieder zum Treffpunkt internationaler Stars und Superreicher geworden. Nun zum Ende der heißen Tage ist die imposante Megayacht des US-Regisseurs Steven Spielberg, die "Seven Seas", auf die Insel zurückgekehrt. Am Sonntag (6.9.) wurde sie in Cala Tuent gesichtet, am Montag lag sie weiterhin vor Sa Calobra vor Anker. Mehr Informationen