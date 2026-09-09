Polizeiaufgebot in Palma: In diesem Luxushotel macht Michelle Obama auf Mallorca Urlaub

Michelle Obama hat Mallorca erneut für einige Urlaubstage mit Freunden gewählt. Die frühere First Lady der USA wurde am Montagabend (7.9.) im Luxushotel Can Alomar im Zentrum von Palma gesehen. Vor dem Hotel sorgte ein größeres Polizeiaufgebot für ihre Sicherheit. Ihre Familie reiste nach Angaben der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" nicht mit.

Bereits am Sonntag hatte die Ehefrau des früheren US-Präsidenten Barack Obama einen weiteren exklusiven Ort auf Mallorca besucht. Im Hotel La Residencia in Deià genoss sie mallorquinische Küche.

Michelle Obama war zuvor aus Menorca nach Mallorca gekommen. Auf der Nachbarinsel war sie am Freitag mit einem Gulfstream G650ER gelandet und anschließend auf einer Yacht untergebracht. Während ihres Aufenthalts verband sie Ausflüge auf dem Meer mit mehreren kulturellen Besuchen.

Kunstbesuch mit Rashid Johnson

Unter anderem besuchte Michelle Obama auf Menorca das Kunstzentrum Hauser & Wirth auf der Illa del Rei. Begleitet wurde sie vom Künstler Rashid Johnson. Werke von ihm sind auch im Obama Presidential Center in Chicago ausgestellt.

Zu der Reisegruppe gehörte außerdem James Costos, früherer US-Botschafter in Spanien und persönlicher Freund der Obamas. Costos war bereits bei früheren Mallorca-Besuchen Gastgeber der ehemaligen First Lady. Unter anderem beherbergte er sie auf Xarbet, der Finca, die er gemeinsam mit Michael Smith in Llubí besitzt.

Auch die menorquinische Küche stand auf dem Programm. Am Hafen von Maó besuchte Michelle Obama die Cantina und probierte dort mehrere Tapas.

Michelle Obamas Verbindung zu Mallorca reicht bis ins Jahr 2010 zurück. Damals besuchte sie während der Präsidentschaft ihres Mannes Barack Obama die Insel und wurde im Marivent-Palast von den damaligen spanischen Königen Juan Carlos und Sofía empfangen.

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