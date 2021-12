Premiere für eine auf Mallorca aufgewachsene Schauspielerin: Hannah-Marie Berdan ist an diesem Donnerstag in "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon" (Bruno Alexander) zu sehen. RTL strahlt den Film über die Anfänge von Boris Becker am Donnerstag (16.12.) um 20.15 aus. Dabei schlüpfte die 22-Jährige in die Rolle der Leimener Jugendliebe Claudia.

Hannah-Marie Berdan war sieben Jahre alt, als ihre Eltern und sie von Frankfurt am Main nach Mallorca zogen. Hier eröffneten ihre Eltern nahe der Kirche das "Hotel Santanyí". "Ich habe schon im Kindergarten ganz oft Theater gespielt", erinnert sich Berdan an die Anfänge ihrer Schauspielkarriere. Im Jahr 2018 begann sie dann eine zweijährige Ausbildung an einer Schauspielschule in Köln.

Nun steht sie zum ersten Mal vor der Kamera. "'Der Rebell' ist mein allererster großer Job, ansonsten habe ich immer hinter der Kamera beim Kostüm gearbeitet", erzählt Hannah-Marie Berdan. Für die Rolle als Claudia absolvierte sie zunächst ein E-Casting. Dabei nimmt der Darsteller eine ausgewählte Szene per Video auf und schickt sie dann an die Casting-Agentur. Als die Zusage für die Schauspielrolle kam, war Berdans Freude riesig. Im April 2021 begannen dann die Dreharbeiten.

Als Berdan von ihrer Lieblingsszene in dem Film, einem Besuch bei Boris Becker (Bruno Alexander) in Monaco berichtet, erzählt sie davon in der Ich-Form. Auf Nachfrage lacht die Schauspielerin und meint "Das liegt daran, dass ich mich so gut mit meiner Rolle identifizieren konnte". In dem Film verlässt Boris Becker seine Jugendliebe Claudia für die Französin Fabienne (Jeanne Goursaud).

Für die Zukunft wünscht sich Berdan, mehr unerwartete Rollen zu spielen, die gar nicht zu ihrem Äußeren passen. Sie hoffe, dass es ab Januar mit ihrer Schauspielkarriere dann richtig losgeht.

Der Sportfilm "Der Rebell" fokussiert sich vornehmlich auf die Jugendjahre Boris Beckers und zeigt seinen Weg aus dem kleinen Städtchen Leimen in Baden-Württemberg zum jüngsten Wimbledonsieger aller Zeiten. Immer an seiner Seite sind dabei Trainer Günther Bosch (Samuel Finzi) und Manager Ion Tiriac (Mišel Maticevic). Bosch als Förderer und Trainer, aber auch Freund und Vaterersatz sah bereits früh das Potenzial in dem 17-Jährigen. Tiriac hingegen machte den jungen Mann zum reichen Weltstar, der Jahre später unter anderem mit seiner Mallorca-Finca Schlagzeilen machte.

In dem Film dürfen auch Beckers legendäre Wutausbrüche nicht fehlen, die Bruno Alexander überzeugend dargebracht haben soll. "Ich war überrascht, wie gut Bruno spielt", beteuert auch Hannah-Marie Berdan.