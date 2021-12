Zu hören sind Vögel, Wassergeplätscher, Zikaden, Wind, Traktoren: Tramuntana XXI, ein Verein zum Erhalt des Welterbes, hat am Dienstag (21.12.) den wohl ersten online verfügbaren Klangatlas der Serra de Tramuntana präsentiert. Die Aufnahmen von 15 Orten entlang der Gebirgskette stammen von dem Klangforscher und Musiker Jaume Reus und laden zu einem etwas anderen Besuch dieser Natur- und Kulturlandschaft ein.

Reus nahm seine "Symphonie der Tramuntana" im Frühling und Sommer auf. Wer sich jetzt im Winter nach dem ohrenbetäubenden Lärm der Zikaden im Sommer sehnt, sollte Cala Tuent anklicken, wer eine Nachtigall singen hören will, ist in Bunyola-Orient richtig aufgehoben, und wer mal darauf achten mag, was für Geräusche zum legendären Sonnenuntergang von Sa Foradada zu hören sind, ist in Deià richtig.

Die Klangausschnitte dauern meist weniger als zwei Minuten. Ein Begleittext erklärt, was darauf genau zu hören ist, etwa von welchen Tieren (oder auch Menschen) die Geräusche stammt. Die Seite ist nur auf Katalanisch verfügbar. Online-Übersetzungstools können zum Verständnis der kurzen Texte hilfreich sein.