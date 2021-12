Es wirkt ein wenig wie nach dem Gewinn bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Autos fahren hupend durch die Straßen, Menschen bespritzen sich mit Champagner (oder Cava) und hüpfen wie Rumpelstilzchen umher. Versammlungsort ist jeweils der Lottoladen. Am Mittwoch (22.12.) ist die spanischen Weihnachtslotterie ausgelost worden. Auch auf Mallorca freuen sich die Gewinner wie verrückt, selbst wenn sie nur vergleichsweise kleinere Beträge erhalten.

Der mit 400.000 Euro prämierte Hauptpreis "El gordo" hat in diesem Jahr die Losnummer 86148. Ob auch ein Mallorquiner ein Stück vom Dicken abbekommen hat, ist noch nicht bekannt. Wie "El País" berichtet, wurden die meisten Lose mit dieser Nummer in einem Lottoladen an einem Bahnhof in Madrid verkauft. Es ist daher auszugehen, dass unter den glücklichen Gewinnern einige Reisende sind und der Preis somit im Land weitverteilt ist.

Den besten Preis hat auf Mallorca der Lottoladen "Administración nº1" in Pont d'Inca ausgegeben. Für den vierten Preis gibt es pro Zehntellos 20.000 Euro. Der Lottoladen vertrieb zehn davon. "Wir haben so insgesamt 200.000 Euro an die Anwohner ausgeschüttet", sagt die Angestellte Cristina Mut. Der Gewinn traf den Lottoladen unvorbereitet. "Es ist das erste Jahr, dass wir keinen Champagner kaltgestellt haben. Das holen wir aber sofort nach und kaufen welchen in einer Bar."

Das meiste Geld dürfte nach Santa Ponça gehen. Der örtliche Lottoladen dort hat 133 Serien der Losnummer 89053 verkauft, die den fünften Preis abgeräumt hat. Das entspricht knapp 8 Millionen Euro. Die Hälfte der Lose hat die Bruderschaft Hermandad y Cofradía del Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de la Esperanza de Son Ferrer y El Toro gekauft.

8 Millionen Euro klingt erstmal nach viel Geld, da die Losnummern jedoch zerstückelt verkauft werden, erhalten die einzelnen Gewinner auch nur den jeweiligen Anteil am Preis. "6.000 Euro habe ich gewonnen. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Geld anfangen werde", sagt eine vor Freude strahlende und hüpfende Frau dem "Diario de Mallorca".

In Capdepera wurden derweil zwei Anteile des vierten Preises verkauft, was 8.000 Euro Preisgeld einbrachte. "Das ist uns noch nie passiert. Wir sind sehr glücklich", sagt Geschäftsinhaber Xisco Vives, der stolz ein Schild ins Schaufenster hängt, dass das Gewinnerlos hier verkauft wurde.

Alle Gewinner auf Mallorca haben gemeinsam, dass sie das Preisgeld nicht versteuern müssen. Denn das ist erst ab einem Gewinn von 40.000 Euro obligatorisch. /rp