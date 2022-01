Bald ist es so weit: Die Produktionsfirma Ufa Fiction hat am Donnerstag (13.1.) den Sendetermin für die im Frühling 2021 auf Mallorca gedrehte TV-Serie "Der König von Palma" bekanntgegeben. Los geht es am 24. Februar auf der Streamingplattform RTL+. Im Muttersender RTL dürfte der Sechsteiler dann im April oder Mai zu sehen sein.

"Der König von Palma" will die Goldgräberstimmung an der Playa de Palma zu Zeiten der deutschen Wiedervereinigung Anfang der 90er-Jahre wiederaufleben lassen. Die Hauptrolle des Matthias „Matti“ Adler, der aus Dortmund mit seiner Familie nach Mallorca auswandert, spielt Henning Baum ("Der letzte Bulle"). Adler eröffnet einen Biergarten und gerät dann "in einen Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt" (O-Ton Ufa). Fernab von Ballermann-Klischees Es sei eine Geschichte fernab jeglicher Ballermann-Klischees, versprechen die Produzenten und Koautoren Johannes Kunkel und Veronica Priefer. Gedreht worden war von April bis Juni 2021, vor allem in Can Picafort, wo die Playa de Palma nachgestellt wurde, sowie in Arenal. Für die unter strengen Corona-Auflagen durchgeführten Dreharbeiten hatten die Produzenten auf Mallorca insgesamt über 3.000 Komparsen gesucht und gefunden worden. Die meisten von ihnen mussten "deutsch" aussehen. /ck