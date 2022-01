Nicht umsonst beginnt Daniel Vulić die Führung durch die neuen Räumlichkeiten an der Kaffeemaschine. Eine Rosetta Expobar brüht frisch auf, die Tassen sind vorgewärmt, der Mahlgrad der Bohnen ist abgestimmt. Die Frühschicht beginnt schließlich um 5 Uhr morgens und muss schnell wach werden, um schon um diese Zeit gute Laune über den Äther oder online zu verbreiten. Und auch sonst ist der neue Sitz des "Inselradio Mallorca“ nicht nur technisch mit allen Finessen ausgestattet, sondern bietet vor allem heimelige Atmosphäre für Team und Gäste. „Hier fühlen wir uns wohl“, sagt ein sichtlich stolzer Vulić.

Mit dem Umzug vom Paseo Marítimo an den neuen Standort unterhalb von Palmas Castell Bellver im Viertel Son Armadans beginnt für den deutschsprachigen Sender eine neue Etappe. „Wir brauchen Platz“, so der Inselradio-Chef. Zu eng geworden war es in den bisherigen Räumen. 400 statt bislang 150 Quadratmeter stehen jetzt den inzwischen 16 festen sowie weiteren freien Mitarbeitern zur Verfügung. Gesendet und produziert werden kann in vier Studios. Und der neue Standort bietet auch Platz für neue Projekte.

Für Veteran Daniel Vulić, der einst vor 25 Jahren in einem Untergeschoss am Paseo Mallorca erstmals mit dem Inselradio auf Sendung gegangen war, erfüllt sich ein großer Traum. Für Donnerstag (27.1.) stand denn auch ein Festakt mit Vertretern der Insel-Institutionen auf dem Programm. Dabei war der Mietvertrag schon vor zwei Jahren unterschrieben gewesen. Doch die Räumlichkeiten des früheren Betriebsarztzentrums mussten nicht nur von Grund auf saniert werden, auch die schier endlose Corona-Krise kam dazwischen und brachte die Zeitpläne durcheinander.

Umso erleichterter zeigt sich Vulić über die Rückendeckung des neuen Gesellschafters Balora SA, dessen Hauptanteilseigner der Madrider Rechtsanwalt Jürn-Hinnerk Fauteck ist. Bis Sommer 2018 hatte die Inselradio SL dem Immobilienunternehmer Matthias Kühn gehört. Der Umzug in den Carrer Federico García Lorca Nummer 2 fand zwar schon Ende 2021 statt. Aber es wurde zunächst noch weitergewerkelt, wobei die geräuschintensiven Arbeiten immer nur dann möglich waren, wenn der Moderator nicht gerade on air war – schallte der Ruf „¡silencio!“ durchs Studio, mussten die Bauarbeiter den Krach einstellen.

Beim Rundgang mit der MZ finden gerade letzte Justierungen im neuen A-Studio statt, bevor dieses nach dem bisherigen Probebetrieb auch offiziell auf Sendung gehen kann. „Wir können hier endlich auch mit dem Raumklang spielen“, erklärt Vulić: Die dekorativen Elemente an den Wänden entpuppen sich als schallschluckende Materialien, auch Decken und Fußboden haben diese Funktion. Die Glasscheiben in den Zwischenwänden, die den Eindruck der Weitläufigkeit noch verstärken, sind aus dem selben Grund leicht schräg installiert. Musste im alten Studio am Paseo Marítimo eine Jalousie die Sonne draußen halten, damit sie nicht aufs Mischpult knallte, durchflutet jetzt sanftes Licht die Räume.

Inselradio auch als TV

Nebenan befindet sich das technische Herzstück des Senders, der Serverraum. Hier hat der Soundprozessor seinen Platz, er tariert beständig Musik und Stimme optimal aus für die derzeit rund 100.000 täglichen Hörer auf den Balearen sowie weitere rund 300.000 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein Notstromaggregat steht für eventuelle Stromausfälle bereit. Aber Vulić führt auch technische Spielereien wie zum Beispiel Leisten mit LED-Leuchten vor, „je nach Stimmungslage im Sender können wir die Farben ändern“, meint der 56-jährige Senderchef verschmitzt.

Im Moment herrscht jedenfalls spürbar Aufbruchstimmung, das Team wird weiter wachsen. So soll es ab Frühjahr im Inselradio-TV (inselradio.com/inselradio-tv) auch Live-Aktivitäten geben – kein lineares TV, sondern on demand. Vulic spricht von einer audiovisuellen Plattform für Insel-Künstler, die sich mit Auftritten und Interviews bekannter machen können. Ein Übertragungswagen soll Live-Schalten für Radio und TV ermöglichen. Das hauseigene englischsprachige „Mallorca Sunshine Radio“, das nach sechs Jahren auf Sendung endlich ein eigenes Studio hat, kann nun auch ausgebaut werden. Nicht zu vergessen die Termine für die nächsten Events: Golfturniere am 4. Juni und am 10. September, ein „Tribute to Tina Turner“ am 20. April im Trui Teatre und am 30. Juli dann endlich – unter dem Motto „25+1“ – die wegen Corona verschobene große Geburtstagsfeier.