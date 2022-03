Ein Komplex mit Hanglage auf Mallorca, fern dem Meer – wo sind wir hier?

Woche für Woche zeigen wir eine Aufnahme des auf Luftbilder spezialisierten Profi-Fotografen Hans Blossey. Vergangene Woche waren wir in dem Dorf Santa Maria del Camí. Zu sehen ist nicht die Hauptstraße mit ihren Bars und Restaurants, die viele deutsche Residenten kennen, sondern die etwas versteckt gelegene, aber weitläufige Plaça Nova. Es erreichten uns diesmal 27 E-Mails mit richtigen Antworten. Gewonnen hat Monika Sander aus Lloseta – herzlichen Glückwunsch!

Wenn Sie wissen, wo auf Mallorca die nebenstehende Aufnahme entstand, können Sie ebenfalls ein Exemplar des neuen Buches „Mallorca von oben – die schönsten Luftbilder der Insel“ gewinnen. Es zeigt auf 160 Seiten eine Auswahl der mehr als 10.000 Aufnahmen, die Blossey von Mallorca gemacht hat. Bitte schicken Sie Ihre Lösung bis Montag (28.3.) per E-Mail und mit dem Betreff „Mallorca von oben“ an web@mallorcazeitung.es. Den Gewinner sowie die Lösung geben wir dann in der kommenden Ausgabe bekannt.

Die bisherigen Folgen von Mallorca von oben