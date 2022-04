Der folgende Text entstammt dem neuen Reisefüher "Mallorca. Inselabenteuer", der jetzt im Verlag Michael Müller erschienen ist. Eine Besprechung sowie weitere Infos zum Buch finden Sie hier.

Wer arbeiten will, braucht auch eine Stärkung. »Jemand Kaffee?«, fragt Xavi von der Umweltorganisation Gob, nachdem die zwölfköpfige Gruppe nach knapp einstündigem Fußmarsch auf La Trapa angekommen ist. Keiner sagt Nein. So ist auf dem Mäuerchen zwischen Ruinen des einstigen Klosters erst einmal Rast angesagt, Stullen und Obst werden ausgepackt. Und die Arbeit? »Poc a poc«, lautet die Antwort, eins nach dem anderen. Mindestens einmal im Monat finden sich hier freiwillige Helfer ein, dabei mag auch die idyllische Lage eine Rolle spielen. Der Arbeitsplatz bietet einen Blick wie aus einer Loge auf die Insel Dragonera, die sich schroff 360 Meter aus dem Meer erhebt. An diesem Sonntag im Juni soll Manzanilla geerntet werden. So werden hier die Sträucher des Grauen Heiligenkrauts genannt, die in leuchtendem Gelb blühen.

La Trapa, das ist ein rund 80 Hektar großes Landgut, das vom Puig de la Trapa in knapp 500 Metern Höhe bis hinunter zum Meer reicht. Seit dem Aufkauf im Jahr 1980 mit internationaler Hilfe gehört die Idylle dem Gob, Mallorcas Umweltschutzgruppe, die sich in der Inselpolitik Gehör zu verschaffen weiß – und etwa in den 1970er-Jahren mit der Besetzung von Sa Dragonera deren Besiedlung verhindert hatte. La Trapa ist nicht nur Schutzgebiet für die Flora und Fauna. Nach schweren Waldbränden forsten der Gob und seine Helfer wieder auf, setzen Terrassen instand oder bringen Saatgut aus.

Neben Mallorquinern haben sich heute auch eine Polin, ein Brasilianer und ein Deutscher eingefunden – wir wollen uns einbringen, La Trapa kennenlernen, und zusammen wird der Einsatz ohnehin kurzweilig. Während jedoch der Rest der Gruppe die Manzanilla-Blüten mit Scheren erntet, damit sie anschließend getrocknet werden können, werde ich für einen Sonderjob auserkoren. Gob-Mitglied Miguel hat Handschuhe für mich, mit Schubkarre und Hacke geht es zu einer der vorgelagerten Terrassen. Unbekannte haben für ein Lagerfeuer Steine aus dem Fundament gelöst – das muss nun repariert werden.

Wir entfernen das Feuerholz, puzzeln Steine in das Loch und füllen die Lücken mit Kies. Es entwickelt sich ein kurzweiliges Gespräch. In fließendem Deutsch berichtet Miguel von seiner Liebe zu Norddeutschland genauso wie von der Arbeit auf dem Landgut. Der aufgeschlossene Senior ist oft hier oben und erklärt nebenbei den Touristen die Bedeutung von La Trapa. Seinen Namen hat der Ort von Trappistenmönchen, die vor der Französischen Revolution hierher geflohen waren und einige Jahre lang das Gut kultivierten.

Die Reste der damaligen Anlagen werden nach und nach restauriert, eine kleine Herberge entsteht. Derlei Projekte unterstützen können auch Wanderer. Es liegen mehrsprachige Infoblätter bereit, mit einer Spendenbox wird bescheiden um einen Euro gebeten, Tassen mit Naturmotiven stehen zum Verkauf bereit. Und auch die Blüten, die schließlich mehrere Kisten füllen, sollen später getrocknet den Besuchern als Kräutertee angeboten werden. Resümee des Arbeitseinsatzes: Es hat Spaß gemacht, ich war aktiv, an der frischen Luft, es war sinnvoll – ist das nicht Bezahlung genug?

Wo? La Trapa, zu erreichen zu Fuß von Sant Elm +++ Tib-Bus 121 Sant Elm +++ Wann? Ausflüge jederzeit bei geeigneter Witterung. Freiwilligendienst (voluntariat) am ersten Sonntag im Monat außer August, Treffpunkt 10 Uhr vor dem Restaurant Es Molí in Sant Elm, Anmeldeformular einige Tage zuvor unter facebook.com/gob mallorca oder instagram.com/gob mallorca +++ Wie lange? Freiwilligendienst bis ca. 15 Uhr +++ Wie viel? Gratis! +++ Achtung! Der direkte Weg ab der Avinguda de la Trapa in Sant Elm ist zwar nur 2,5 Kilometer lang, aber steil und kaum ausgeschildert. Bitte mit Gruppe, Karte oder Route wandern (GPS-Daten auf mm-abenteuer.com) +++ Wichtig: Selbstverpflegung! +++

„Mallorca. Inselabenteuer“

von Frank Feldmeier

Michael Müller Verlag, 2022

240 Seiten

17,90 Euro