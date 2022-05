„Anbei eine kleine Collage von mir“, schrieb uns Dennis H. aus Ratingen schon wenige Minuten nachdem wir den Aufruf online gestartet hatten. Der 1982 geborene Mallorca-Liebhaber war bereits 1983 zum ersten Mal auf der Insel. Das Foto links (siehe oben) entstand 1988, die Aufnahme rechts 2018. Zum letzten Mal auf Mallorca war Dennis H. 2021.

Der Eisenbahn-Fan

Ueli Geller ist ein großer Eisenbahn-Fan. Auch mit dem Tren de Sóller ist er schon fünf Mal gefahren. Das linke Foto ist 2000 entstanden, das rechte 2019 in Sóller, wie uns seine Frau Conny Geller schrieb. Das Paar verbringt seit 30 Jahren regelmäßig seine Ferien auf der Insel.

Die Radfahrerin

„Ich habe das Rennradfahren auf Mallorca 2003 angefangen und mich seitdem in die Insel verliebt. Mindestens einmal im Jahr bin ich dort. Meine Lieblingsstrecke führt zum Cap Formentor hoch. Es ist immer wieder traumhaft. Das Foto rechts ist von 2021“, so Selma Yarkin.

Warten auf den Bus in Sa Coma

„Da waren mein Mann Michael und ich, Margit, in Sa Coma an derselben Stelle am Strand und warteten auf den Bustransfer zum Hotel. Vielleicht haben wir Glück und sind dabei“, schrieb uns Margit Körner. Na klar! Das linke Foto ist im Jahr 2017 entstanden, das rechte 2021. Voraussichtlich nächstes Jahr will das Paar dann wieder hierherkommen.

Die Brüder in Cala Millor

Diese Fotos sind in Cala Millor im Protur Monte Safari entstanden. „Damals (Oktober 2010) war das Hotel noch in ‚deutscher Hand‘, heute wird es wohl nur noch in England angeboten. So hat man es uns zumindest 2020 gesagt, als wir das zweite Foto dank der netten Hotelangestellten machen durften. Damals waren unsere Jungs erst 2½ und 4 Jahre“, schrieb uns Nina Thielgen.

Seit 30 Jahren an die Playa de Palma

„Das Fotos links ist während unseres ersten gemeinsamen Urlaubs an der Playa de Palma entstanden, 1992. Wir waren im Hotel Metropolitan. Die Aufnahme rechts ist aus dem Jahr 2021“, schrieb Julia Segref, die es mit ihrem Mann Ulrich schon seit 30 Jahren jedes Jahr auf die Insel zieht.

Rückkehr zum Cap Formentor

Das linke Foto zeigt Marianne und Hans Bähr Mitte der 70er-Jahre bei einem Ausflug zum Cap Formentor. Damals war sie 16, er 18. Seitdem kommt das Paar jedes Jahr auf die Insel. Es hat hier viele Freunde gefunden. Für das Foto sind die beiden im Oktober 2019 erneut an den Ort gefahren, an dem der Schnappschuss damals entstand.

Cala Ratjada gefällt uns am besten

„Meine Eltern sind schon als Kinder immer in Cala Ratjada gewesen, meine Schwester und ich dann auch direkt von klein auf. Wir haben schon einige Orte auf Mallorca besucht, aber Cala Ratjada gefällt uns einfach am besten“, schrieb uns Jennifer Liska.

Blick auf die Bucht von Palma

„Unsere Fotos sind noch nicht sehr alt, die Serie wird aber hoffentlich noch lange fortgesetzt. Links ist 2021, oben rechts 2019 und das erste Bild unten rechts ist im Jahr 2016 entstanden. Zu sehen sind jeweils mein Sohn Mats und ich mit Blick auf die Bucht von Palma“, schrieb uns Maren Sporleder.

Familienfotos am Hort des Rei

„Anbei zwei Bilder zum Thema ‚Mallorca – eine Liebe fürs Leben‘. Das erste Bild stammt aus dem Sommer 1997, das zweite vom Jahr 2018. Es ist in Palma an der Kathedrale im Garten aufgenommen. Wir kommen im Juni wieder an die Playa de Palma“, freut sich Petra Ritter.

Urlaub an der Cala Lliteres

Jens K. schickt und diese beiden schönen Bilder von sich an der Cala Lliteres bei Cala Ratjada, eines aus dem Jahr 1995, das andere von 2021.