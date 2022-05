Can Picafort im Norden von Mallorca, ist einer der bei Deutschen beliebtesten Urlaubsorte auf der Insel. Warum haben so viele Residenten und Urlauber ausgerechnet an diesen Ort, der zum Gemeindegebiet von Santa Margalida gehört, ihr Herz verloren? Wir haben uns in verschiedenen Facebook-Gruppen umgehört und dort den Aufruf "Ich liebe Can Picafort, weil..." gestartet. Vor allem in der Gruppe "We love Ca'n Picafort - Fun" war die Resonanz groß. Daher im Folgenden nur eine Auswahl der Antworten:

Dort gezeugt, dort schwimmen gelernt, den Ehepartner kennengelernt, Hochzeitsreise dorthin gemacht Andre Andrej: "Ich wurde angeblich dort gezeugt. Dann jedes Jahr seit der Geburt 1973 im Hotel Farrutx."

"Ich wurde angeblich dort gezeugt. Dann jedes Jahr seit der Geburt 1973 im Hotel Farrutx." Heike Brehmer: "Ich liebe Can Picafort, weil ich dort 1973 das Schwimmen gelernt habe. Wir wohnten ein paar Jahre lang in einem kleinen Hostel. Miguel hieß der Chef und Besitzer. Morgens wurden wir gefragt, was wir am Mittag essen möchten. Da gab es noch kein Buffet. Ich kann mich noch sehr gut an die Nudelsuppe erinnern. Die Tochter von Miguel wurde dann in unserer Ferienzeit getauft, und wir waren alle eingeladen. Die Kindtauftüte hat mein Papa heute noch. 1995 war ich dann mit meiner Tochter und meinem Mann dort, um die Familie wiederzutreffen. Miguel hat mich nach vielen Jahren sogar erkannt."

"Ich liebe Can Picafort, weil ich dort 1973 das Schwimmen gelernt habe. Wir wohnten ein paar Jahre lang in einem kleinen Hostel. Miguel hieß der Chef und Besitzer. Morgens wurden wir gefragt, was wir am Mittag essen möchten. Da gab es noch kein Buffet. Ich kann mich noch sehr gut an die Nudelsuppe erinnern. Die Tochter von Miguel wurde dann in unserer Ferienzeit getauft, und wir waren alle eingeladen. Die Kindtauftüte hat mein Papa heute noch. 1995 war ich dann mit meiner Tochter und meinem Mann dort, um die Familie wiederzutreffen. Miguel hat mich nach vielen Jahren sogar erkannt." Heinrich Ranzenberger: " Weil ich vor über 30 Jahren meine Frau im Tonga kennengelernt habe."

Weil ich vor über 30 Jahren meine Frau im Tonga kennengelernt habe." Manuela Habel: "Mein Mann und ich kommen seit Anfang der 90er (mein Mann seit 1992 und ich seit 1994) nach Can Picafort, überwiegend ins Hotel Tonga. Es ist wie nach Hause zu kommen, man fühlt sich wohl und weiß, wo alles ist. Wir haben 1998 sogar unsere Hochzeitsreise für einen ganzen Monat nach Can Picafort ins Hotel Tonga gelegt. Und wir kommen in genau 59 Tagen wieder." Promenade, Strand, Wasser Karina Keuthe: "Wir haben uns wegen der langen Promenade, dem tollen Strand, dem klaren Wasser, den tollen Restaurants und dem gemütlichen Flair in Can Picafort verliebt, und wegen unseres Lieblingshotels Vista Park."

"Wir haben uns wegen der langen Promenade, dem tollen Strand, dem klaren Wasser, den tollen Restaurants und dem gemütlichen Flair in Can Picafort verliebt, und wegen unseres Lieblingshotels Vista Park." Dag Heydecker: "Weil der Weg nach Son Serra am Strand entlang ein Traum ist." 11 Unterhaltung, Entspannung, kein Massentourismus, bestimmte Bars Dagmar Kopper: "Ich komme erst seit drei Jahren nach Can Picafort. Und zack...sofort verliebt. Hotel Platja Daurada – direkt in den Dünen der Playa de Muro – bietet Urlaub zu 101 Prozent und das 'Örtchen von Can Picafort' bietet Unterhaltung und super nette Leute. Es ist Urlaub von Anfang an... nur der Abschied ist immer zum Heulen traurig. Dank Sam Baxter wird die Wartezeit auf das nächste Jahr verkürzt. Mit 'We love Can Picafort und dem Dachtach' jede Woche gibt es Infos und Filme aus der zweiten Heimat Can Picafort."

"Ich komme erst seit drei Jahren nach Can Picafort. Und zack...sofort verliebt. Hotel Platja Daurada – direkt in den Dünen der Playa de Muro – bietet Urlaub zu 101 Prozent und das 'Örtchen von Can Picafort' bietet Unterhaltung und super nette Leute. Es ist Urlaub von Anfang an... nur der Abschied ist immer zum Heulen traurig. Dank Sam Baxter wird die Wartezeit auf das nächste Jahr verkürzt. Mit 'We love Can Picafort und dem Dachtach' jede Woche gibt es Infos und Filme aus der zweiten Heimat Can Picafort." Sigrid und Manfred Schaar : "Selbst in der Saison ist es hier nicht überlaufen. Wir haben hier für jeden Geschmack tolle Restaurants, und wenn man ein Abendprogramm haben möchte, dann bieten viele Hotels Programme an, die man unproblematisch besuchen kann. Selbst auf ein Auto kann man verzichten, denn die Busverbindungen sind sehr gut, und so können wir hier jeden Ort hier erreichen. Hier gibt es für jede Jahreszeit etwas. Man kann wandern, im Winter in die Sauna gehen, Laufschuhe anziehen, Fahrradfahren, Kulturelles besichtigen und was wichtig ist: entspannen. Es findet einfach kein Ende."

: "Selbst in der Saison ist es hier nicht überlaufen. Wir haben hier für jeden Geschmack tolle Restaurants, und wenn man ein Abendprogramm haben möchte, dann bieten viele Hotels Programme an, die man unproblematisch besuchen kann. Selbst auf ein Auto kann man verzichten, denn die Busverbindungen sind sehr gut, und so können wir hier jeden Ort hier erreichen. Hier gibt es für jede Jahreszeit etwas. Man kann wandern, im Winter in die Sauna gehen, Laufschuhe anziehen, Fahrradfahren, Kulturelles besichtigen und was wichtig ist: entspannen. Es findet einfach kein Ende." Chrisi Rödder: " Ich komme jetzt schon seit sieben Jahren dorthin. Ich sag nur, es ist Entspannung pur. Es ist günstig und man bekommt noch etwas fürs Geld. Und das Ambiente und der Service in der Jamaica Bar sind einfach nur spitze."

Ich komme jetzt schon seit sieben Jahren dorthin. Ich sag nur, es ist Entspannung pur. Es ist günstig und man bekommt noch etwas fürs Geld. Und das Ambiente und der Service in der Jamaica Bar sind einfach nur spitze." Frank Dignaß: " Es ist einfach ein gemütliches Städtchen mit toller Gastronomie und einer schönen Promenade. Wirkt nicht so touristisch wie manch andere Orte auf Mallorca."

Es ist einfach ein gemütliches Städtchen mit toller Gastronomie und einer schönen Promenade. Wirkt nicht so touristisch wie manch andere Orte auf Mallorca." Christine Döring: " Da stimmt einfach alles. Du hast einen Urlauberort, aber auch einen Einheimischenort. Kannst normal da leben, ohne überzogene Preise. Die Menschen dort sind einfach sympathisch. Der Ort hat alles, was man braucht, und das Meer vor der Tür. Und es hat einen der allerschönsten Strände Spaniens. Er wirkt teilweise karibisch und obendrein muss man nicht einen Kilometer durch den Sand stapfen, damit man ans Wasser kommt. Schöner geht nimmer...."

Da stimmt einfach alles. Du hast einen Urlauberort, aber auch einen Einheimischenort. Kannst normal da leben, ohne überzogene Preise. Die Menschen dort sind einfach sympathisch. Der Ort hat alles, was man braucht, und das Meer vor der Tür. Und es hat einen der allerschönsten Strände Spaniens. Er wirkt teilweise karibisch und obendrein muss man nicht einen Kilometer durch den Sand stapfen, damit man ans Wasser kommt. Schöner geht nimmer...." Manuel Manni: "Ich war 2018 das erste Mal in Can Picafort, im Gran Bahia Hotel: Sehr nettes Personal dort. Es gab immer frisches, leckeres Essen. Und es gibt tolle Strände, tolle Ausflugsmöglichkeiten mit Bootsrundfahrten oder Katamaran-Touren zur Delphinbucht, mit Essen und Trinken auf dem Boot. Auch die Atmosphäre an der Promenade abends ist toll." Urlauber, die über die Jahre hinweg immer wiederkehrten Manuela Pickert: " Ich war als Teenager schon mit meinen Eltern in Can Picafort... Seit 2005 fliegen wir nun regelmäßig mit unserer Tochter dorthin und sind fast immer im Vista Park untergebracht. Wir sind nur zweimal 'fremdgegangen', als sie in dem Alter war, permanent etwas trinken zu wollen und Eis zu essen. Dieses Jahr geht's im Juli wieder los. Dann ist die Tochter 18 Jahre alt."

Ich war als Teenager schon mit meinen Eltern in Can Picafort... Seit 2005 fliegen wir nun regelmäßig mit unserer Tochter dorthin und sind fast immer im Vista Park untergebracht. Wir sind nur zweimal 'fremdgegangen', als sie in dem Alter war, permanent etwas trinken zu wollen und Eis zu essen. Dieses Jahr geht's im Juli wieder los. Dann ist die Tochter 18 Jahre alt." Marion Mertens: " Wir kommen seit 39 Jahren jedes Jahr, manches Mal auch zwei- und dreimal. Wir fühlen uns dort zu Hause…wohnen meistens privat."

Wir kommen seit 39 Jahren jedes Jahr, manches Mal auch zwei- und dreimal. Wir fühlen uns dort zu Hause…wohnen meistens privat." Margret Kalteier: "Wir kommen schon über 30 Jahre ins Dörfchen. Immer ins Gran Vista. Unsere Tochter kommt auch jedes Jahr ins Gran Vista. Dort, im Dorf so wie am schönen Strand fühlen wir uns wie zu Hause und der Abschied fällt jedes Mal schwer." Das Gefühl, nach Hause zu kommen Marion Sperl: " Wir liebe Can Picafort, weil es sich anfühlt wie nach Hause zu kommen."

Wir liebe Can Picafort, weil es sich anfühlt wie nach Hause zu kommen." Peggy Welkener: "...weil ich jetzt hier zu Hause bin. Ich liebe ganz besonders den schönen Blick auf das Meer und über die Bucht bis Port Alcudía von meinem Balkon aus, und am Abend dann die wahnsinnig schönen Sonnenuntergänge hinter den Bergen. Darüber freue ich mich jeden Tag und genieße das. Ich bin hier angekommen."

"...weil ich jetzt hier zu Hause bin. Ich liebe ganz besonders den schönen Blick auf das Meer und über die Bucht bis Port Alcudía von meinem Balkon aus, und am Abend dann die wahnsinnig schönen Sonnenuntergänge hinter den Bergen. Darüber freue ich mich jeden Tag und genieße das. Ich bin hier angekommen." Tina Volkmann: "Weil es meinem irischen Partner dort so gut gefällt, dass er nie nach Hause (Irland) will." Das könnte Sie interessieren: Stories So entstand der Urlaubsort Can Picafort auf Mallorca - ein Rückblick in Bildern Boulevard Das beliebte Schwimmbad Mar y Paz in Can Picafort auf Mallorca wird abgerissen Stories Ein Paar in Can Picafort auf Mallorca nimmt 16 geflüchtete Ukrainer auf Einfach unbeschreiblich Ilona Abel: "Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Wir kennen fast die ganze Insel, aber Can Picafort hat irgend etwas, sodass wir nur noch dorthin wollen, wenn wir Mallorca-Urlaub machen."