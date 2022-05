In der aktuellen Ausgabe der MZ haben wir Kunden des deutschen Supermarktes SAM an der Playa de Palma befragt, was sie am meisten auf Mallorca an Produkten aus der Heimat vermissen. Die Einkäufer nannten unter anderem deutsches Brot, Kartoffeln und Haribos. Der Artikel sorgte aber auch auf der Facebook-Seite der MZ für rege Diskussionen unter den Lesern.

Welche Produkte aus der Heimat vermissen die Deutschen am meisten auf Mallorca? "Vermisse gar nichts" "Wenn ich auf der Insel bin, vermisse ich nix", schreibt Leserin Steffi G. Eine Meinung, die viele andere Kommentatoren teilen. "Ich vermisse nichts auf der Insel. Es gibt dort alles, was man braucht. Außerdem kann man mit spanischen Produkten sehr gut leben", schreibt etwa Gabi T. "Wenn ich deutsches Essen brauche, dann bleibe ich zu Hause. Wobei es gerade auf Mallorca genügend deutsche Produkte zu kaufen gibt." Der Meinung ist auch Renzo P. "Ich vermisse auf Mallorca keine deutschen Produkte. Wenn ich auf der Insel bin, esse ich landestypisch. Urlaub bedeutet doch Abwechslung, um Schnitzel oder Currywurst zu essen, brauch ich nicht zu verreisen." Auch Klaus W. mag sich nicht beklagen: "Wir haben hier alles, was wir brauchen und noch viele andere schöne Dinge." Nun heißt es ja nicht, dass etwas verkehrt daran wäre, wenn einem doch das eine oder andere aus der Heimat fehlt, wie Christine D. betont: "Die ausländischen Mitbürger in Deutschland kaufen auch nach 30 Jahren in ihren eigenen Geschäften das, was es in deutschen Supermärkten nicht zu kaufen gibt, z b. beim Türken, Spanier oder Marokkaner. Es ist eben die Gewohnheit. Dort habe ich aber auch gerne gekauft, als ich noch in Deutschland lebte." Kartoffeln, Fleisch und Brot Und so geht es eben auch vielen Deutschen auf der Insel. Und die vermissen die Klassiker. "Leckere, festkochende Kartoffeln", wünscht sich etwa Kerstin M. Bei Moni S. ist es hingegen "dunkles Brot". Es gab mehrere Kommentare in die Richtung, wobei sich viele andere sogleich bemühten, Tipps zu geben, wo man auf der Insel doch gute Kartoffeln und Brot herbekommen kann. Bei vielen kommt auch das Fleisch auf Mallorca nicht an die Spezialitäten der Heimat ran: "Eindeutig Leberkäsesemmel", fehlen etwa Nikolaus R. "Und nein, der Kleine zum Selberaufbacken oder Pfannenleberkäse sind nicht das selbe , der schmeckt nicht wie beim Metzger von der Theke." Karin S. wünscht sich "Lyoner". Und Lieschen K. würde sich sehr über "Rinderroulade mit Knödeln und Rotkohl" freuen. Kevin K. hat hingegen gleich einen ganzen Einkaufszettel geschrieben: "Thüringer Mett / gute deutsche Brötchen/ deutscher Aufschnitt/ Bifi/ Milchschnitte/ deutsches Grillgut/ Mezzo Mix". Aber auch Spargel und Frankfurter Apfelwein werden von den Kommentatoren erwähnt. Und Toto C. ringt sich zu einem Geständnis durch: "Okay ich gebe es zu: Es nervt, dass es Kräuterbutter nur im deutschen Supermarkt zu einem fiesen Preis gibt." Die süßen Freuden Bei einigen Lesern ist es der Süßkram, der im deutschen Supermarkt oder bei Müller, Aldi, Lidl gekauft wird. Oder eben aus der Heimat mitgebracht wird. "Wenn mich wer besuchen kam, wollte ich immer Milchschnitten haben", schreibt etwa Sandra S. "Eine Eisdiele, die Spagetti-Eis verkauft", wünscht sich hingegen Leila G. Sandy L. hingegen übernimmt den Lieferdienst aus der Heimat: "Ich bring meiner Freundin immer bestimmte Süßigkeiten aus Deutschland mit oder schick es ihr per Paket." Was nichts mit Essen zu tun hat Aber es sind nicht nur die kulinarischen Freuden, die manch einem hier abgehen. "Rauchen am Pool und auf Terrassen", möchte Kai L. Asad A. hingegen meint: "Es gibts auch genug Dinge die man aus und in Deutschland vermisst! Sei es nur die Pünktlichkeit." Christian S. will endlich mal wieder Gas geben: "Keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn" lautet seine Antwort auf die Frage, was er am meisten aus der Heimat vermisst. /pss