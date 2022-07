Man mag es kaum glauben, was die Polizei der kleinen 35.000-Seelen-Stadt Águilas in der Region Murcia auf Instagram erzählt: Am vergangenen Freitag (24.6.) kam plötzlich am kleinen Strand Cope, etwas außerhalb des Ortes, ein Hund angeschwommen. Das Tier wurde den Beamten übergeben, die den Mikrochip prüften und feststellten, dass dieser in Dänemark registriert ist.

Während man dabei war, den Besitzer des Border Collies ausfindig zu machen, ging bei der Kommunikationszentrale der Polizei ein Anruf aus Cádiz ein. Eine Frau berichtete, dass sie von einem Freund aus den USA etwas gehört hätte, was dessen Tochter passiert war. Diese war nämlich mit ihrem Gatten auf dem Mittelmeer in Richtung Ibiza unterwegs, als ein Sturm aufkam und die Hündin Jolie von Bord wehte. Alle Versuche, das Tier zu retten, scheiterten. Wiedersehen zwischen Besitzern und Tier Dank des Microchips stellten die Beamten fest: Es handelt sich um dasselbe Tier. Die Besitzer wurden verständigt und hielten am nächstgelegenen Hafen in Calpe, 234 Kilometer nordöstlich von Águilas. Von dort aus holten sie ihre Hündin in Águilas ab. Ein Video auf Instagram dokumentiert angeblich das Wiedersehen zwischen Besitzern und Tier. View this post on Instagram A post shared by Policia Local de Águilas (@policialocaldeaguilas) Nun bleibt die Frage, wie lange das Tier im Wasser unterwegs war. Die Polizei geht von ein bis zwei Tagen aus, die Jolie auf ihrer unwirklichen Reise unterwegs gewesen sein könnte. Sensationslustigere Medien als die MZ berichten gar, das Tier sei von Ibiza bis nach Murcia geschwommen. Ein Anruf bei der Polizei in Águilas ergibt: "Ich kann ihnen nicht sagen, wo das Tier ins Wasser gefallen ist", erklärt ein Beamter am Telefon. Fiel Jolie nur wenige Kilometer vor der Küste ins Wasser? Wenn man sich die Landkarte anschaut, dürfte das Paar mit der Hündin an Bord von der Meeresenge bei Gibraltar in Richtung der Balearen gefahren sein. Die Strecke würde auch an Águilas vorbeiführen, was dazu geführt haben könnte, dass Jolie nur wenige Kilometer vor der Küste ins Wasser fiel. Dazu passt auch, dass das Ehepaar den Hafen von Calpe ansteuerte, als es vom Fund des Tieres erfuhr. Denn auch diese Stadt liegt auf dem Weg nach Ibiza. Das soll den bemerkenswerten Überlebensdrang dieser kleinen Kämpferin aber in keiner Weise schmälern.