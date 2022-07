Was ist mit dem Konzert des kolumbianischen Pop- und Reggaeton-Stars Maluma in Palma de Mallorca los? Die Anzeichen häufen sich, dass der für Sonntag (17.7.) vorgesehene Auftritt gar nicht stattfindet. Hunderte Fans auf der Insel haben Angst, das Geld für die Eintrittskarten nicht mehr wiederzusehen. Das Konzert in der Stierkampfarena von Palma findet sich inzwischen nicht mehr im offiziellen Programm der Europa-Tournee. Nach seinem Auftritt am 16. Juli im portugiesischen Vila Nova de Gaia spielt der 28-Jährige laut seiner Website erst wieder am 20. Juli in Marbella.

Auch bei der Konzertsuche wird man zwar Palma de Mallorca in der Suchmaske vorgeschlagen, einen Termin spuckt die Seite aber nicht aus. Von einem Konzert in Palma am 17. Juli ist nirgends etwas zu finden. Der Auftritt von Maluma hätte bereits im Juli 2021 stattfinden sollen, wurde wegen der Corona-Situation allerdings verschoben. Nirgends ein Hinweis auf den Organisator Die Fans gerieten am Montag (11.7) in Unruhe, als zunächst die Zeitung "Última Hora" über einen möglichen Betrug im Zusammenhang mit dem Auftritt von Maluma berichtete. Merkwürdig kam ihnen vor, dass auf den Plakaten, die das Konzert auf Mallorca ankündigten, nirgends ein Veranstalterlogo oder ein Hinweis auf den Organisator des Auftritts zu finden war. Das könnte Sie interessieren: Panorama Gedränge und Panik nach Konzert in Palma de Mallorca: mehr als 30 Jugendliche verletzt Bühne Tanzen, hüpfen, schwitzen: Was der Konzert-Sommer auf Mallorca bereithält Bühne Popstar Rosalía spielt im Sommer ein Konzert auf Mallorca Bühne Wiedersehen mit Antònia Font: Mallorcas Kult-Band gibt ein Konzert in Inca Der Vater eines jungen Mädchens, das eine Karte für das Konzert gekauft hatte, berichtet dem "Diario de Mallorca", dass er die Polizei angerufen habe, um zu fragen, ob mehr Beamte zur Absicherung des Konzerts eingeplant waren. Doch bei der Nationalpolizei wusste man nichts von dem Konzert, ebensowenig beim Rathaus in Palma. Als der Vater zur Guardia Civil ging, um Anzeige zu erstatten, sagte man ihm, dass das erst möglich sei, wenn das Konzert tatsächlich nicht stattgefunden habe. In den sozialen Netzwerken brodelte es unterdessen weiter, die Betroffenen des möglichen Betrugs tauschten sich über die Möglichkeiten einer Entschädigung. "Última Hora" berichtet, man habe mehrfach versucht, sich mit dem Veranstalter in Kontakt zu setzen, doch die Versuche seien ergebnislos verlaufen. /jk