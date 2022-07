Mallorca-Resident Alex Jolig hat sich bei einem Motorrad-Unfall in Deutschland schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am 15. Juli im oberfränkischen Schlüsselfeld (Kreis Bamberg). Der 59-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte schwer. Er wurde in ein Krankenhaus in der Nähe von Nürnberg gebracht, wo er wegen einer vierfachen Rippenfraktur immer noch behandelt wird.

Gegenüber der "Bild" sprach seine Frau Britt nun erstmals über das Unglück. Demnach gehe es dem Sänger und Reality-TV-Darsteller weiterhin schlecht. "Er ist sehr schwach, kann kaum stehen, sitzen, gehen." Selbst kurze Wege wie der Gang zur Toilette stellen ihn vor große Herausforderungen. Kürzlich sei er sogar kollabiert, berichtet sie. Weitere Untersuchungen auf der Insel Britt Jolig erklärte, ihr Mann solle in den kommenden Tagen mit dem ADAC zurück nach Hause auf die Insel geflogen werden, wo weitere Untersuchungen stattfinden sollen. "Ich bin immer noch geschockt, habe die halbe Welt in Bewegung gesetzt die letzten Tage und hoffe, dass das Durchchecken jetzt nicht noch Schlimmeres zutage befördert." Jolig habe zum Zeitpunkt des Unfalls keine Airbag-Weste getragen, da vor Ort keine verfügbar gewesen sei. "Wir können jedem nur empfehlen, eine solche zu tragen, dann wäre das alles nicht so schlimm ausgegangen. Natürlich trug er Motorrad-Sicherheitskleidung, sonst wäre noch mehr passiert", so Britt Jolig. Seit 2020 auf Mallorca Alex Jolig zog 2000 in den „Big Brother"-Container und wurde in kürzester Zeit einem Millionenpublikum bekannt. Ab 2001 versuchte er sich als Sänger und als Schauspieler in Filmen wie „Pythons 2" oder „Hypersonic". Der Unternehmer ist seit 2012 mit Britt verheiratet. Mitten in der Corona-Zeit, Ende 2020, ist das Ehepaar nach Mallorca ausgewandert. Anfang des Jahres nahm er gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Jenny Elvers am Reality-Format "Prominent getrennt" teil. /jr