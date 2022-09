Sie erinnern uns daran, dass wir Menschen auch für andere Lebewesen Verantwortung übernehmen müssen, sie schaffen mit ihrem Engagement Arbeitsplätze auf der Insel, sie vermitteln im wahrsten Sinne des Wortes zwischen den Kulturen: Maxi Lange, Petra Steiner, Max Hürzeler und Nils Burwitz sind die diesjährigen Preisträger der Mallorca Zeitung. Wie schon bei den vergangenen drei Ausgaben werden sie am 30. September bei einer Feierstunde auf dem Weingut Castell Miquel des deutschen Unternehmers Michael Popp (Bionorica) geehrt.

Maxi Lange und Petra Steiner - Gemeinsam für den Tierschutz

Die 1959 in Bremen geborene, aber seit ihrer Kindheit auf Mallorca lebende Biologin Maxi Lange ist eine der Gründerin der Tierauffangstation SOS Animal in Calvià. Seit 1995 werden dort Hunde und Katzen aufgenommen. Über diese Arbeit sowie die Gründung 2004 des Tierschutzverbandes Baldea (Plataforma Balear per a la Defensa dels Animals) lernte Lange auch die 1962 in Greven bei Münster geborene Biologin Petra Steiner kennen.

Die beiden Frauen arbeiten seither Hand in Hand. Zusammen mit ihren Mitstreiterinnen haben sie aus Baldea – dem Verband sind neben SOS Animal noch sieben weitere Organisationen angeschlossen – den wichtigsten zivilgesellschaftlichen Akteur in Sachen Tierschutz auf Mallorca gemacht.

Max Hürzeler - Pionier des Radsporturlaubs auf Mallorca

Der 1954 in Dübendorf im Kanton Zürich geborene ehemalige Radrennfahrer Max Hürzeler hat als Unternehmer das geschafft, was auf der Ferieninsel so häufig gefordert wird: Die Nebensaison nachhaltig beleben. Mit seinem 1989 gegründeten Unternehmen „Huerzeler. Das Radsporterlebnis“ hat er über die Jahre Zehntausende Radurlauber auf die Insel gebracht und damit die Inselwirtschaft gerade in den kühleren und einkommensschwächeren Monaten beflügelt.

Nils Burwitz - Ein Lebenswerk für die Insel

Und schließlich die Kunst: Der 1940 in Swinemünde geborene Deutsch-Südafrikaner Nils Burwitz ist seit seiner Ansiedlung in Valldemossa im Jahr 1976 ein unermüdlicher Vermittler zwischen den Kulturen auf Mallorca. Ein Großteil seines Werks – darunter Bleiglasfenster in mehreren Kirchen – ist als Hommage an die Insel zu verstehen, eine Insel, die von dem feinen Wesen und dem großen Wissen dieses Ramon-Llull-Enthusiasten seit bald 50 Jahren immens profitiert.

Das sind die Preise der Mallorca Zeitung Die Mallorca Zeitung zeichnet seit 2018 Menschen aus, die sich über nationale Zugehörigkeiten und kulturelle Eigenarten hinweg um das Zusammenleben und Wohlergehen Mallorcas verdient gemacht haben. Die Preise werden in drei Kategorien vergeben: Soziales Engagement, Unternehmerische Leistung und Kultur.

Das waren die bisherigen Preisträger

Die bisherigen Preisträger waren 2018 die Biologin Evelyn Tewes (Mönchsgeierstiftung), die Festivalleiterin Sandra Seeling-Lipski (Evolution Film Festival) und der Unternehmer Franz Kraus (Fet as Sóller), 2019 der Musiker Peter Maffay, der Kulturveranstalter Will Kauffmann (Kulturfinca Son Bauló) und der Unternehmer Helmut Clemens (Es Rebost) sowie 2021 Heimke Mansfeld, Jasmin Nordiek und Sonja Willner (Hope Mallorca), der Publizist Axel Thorer sowie der Sportveranstalter Edwin Weindorfer (Emotion Group).

Die Mallorca Zeitung ist wieder zu Gast auf dem Weingut Castell Miquel bei Alaró

Die undotierten Preise werden am 30. September ab 18.30 Uhr im Rahmen einer Feier vor geladenen Gästen auf dem Weingut Castell Miquel bei Alaró vergeben. Der Eigentümer, Michael Popp, betreibt neben der Bodega und dem Mustergut Sa Canova auf Mallorca auch diverse Heilkräuterplantagen für sein Unternehmen Bionorica, einem Hersteller pflanzlicher Arzneimittel.

Die MZ-Preise werden auch von der Klinikgruppe Juaneda, dem Autohaus Proa Premium (Ineos Grenadier und Mini) sowie dem Versicherer Línea Directa unterstützt.

So sind Sie bei der Preisverleihung dabei

MZ-Leser, die an der Preisverleihung dabei sein möchten, können an einer Verlosung von fünf mal zwei Eintrittskarten teilnehmen. Schicken Sie dazu unter Angabe Ihres vollständigen Namens, Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer bis zum 22.9. eine E-Mail an events@mallorcazeitung.es (Stichtwort: Sorteo).