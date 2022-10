Der MZ-Artikel über die nicht als Verein eingetragene Tierschutzorganisation "Cats Karma", die auf Mallorca zeitweise bis zu 500 herrenlose Katzen aufnahm und nun unter anderem durch Hetze in den sozialen Medien in die Knie gezwungen wird, hat Dutzende Reaktionen unter unseren Leserinnen und Lesern hervorgerufen.

In Leserbriefen und Posts in den sozialen Medien wird die Berichterstattung einerseits als "angemessen" und "gut geschrieben" gelobt und die Bedeutung der Arbeit von Cats Karma unterstrichen. Auch die Gefahr des unreflektierten und sich viral verbreitenden Hasses, der durch Influencer geschürt werde, verurteilen viele Leserinnen und Leser.

Andererseits erreichten die MZ auch viele Mails von teils langjährigen Tierschützern oder Katzen-Adoptanten, die den Artikel als "inhaltlich einseitig" oder gar "falsch" bezeichnen und teils schwere, teils beleidigende Anschuldigen gegen die deutschen Initiatorinnen von Cats Karma, Sina Hoffmann und Stefanie Schneider, vorbringen.

Abgesehen von Kritikpunkten, die unter die Gürtellinie gehen und die Persönlichkeitsrechte der Organisatorinnen verletzen und deshalb hier nicht wiedergegeben werden, sind die Argumente der Kritiker von Cats Karma zusammengefasst folgende:

Fehlende Transparenz und Kommunikationswille im Allgemeinen

Mehrere Leser bemängeln die Transparenz sowohl bezüglich der Arbeitsweise als auch der Spendenverwendung bei Cats Karma. Gerade in den sozialen Netzwerken reagierten die Initiatorinnen bei Anmerkungen oder Zweifeln ungehalten, heißt es. "Fragen der Transparenz oder Finanzen werden ignoriert, gezielt gelöscht und diese Fragesteller für die Kommentarfunktion gesperrt. Jeder, der eine kritische Frage stellt, wird zeitnah seitens Cats Karma als 'Feind' dargestellt. Fragen über Einnahmen und Ausgaben sind nicht erwünscht. Eine Transparenz wird umgangen", schreibt eine Frau und bringt auf den Punkt, was auch mehrere anderen Leserinnen und Leser bemängeln.

Falsche oder ungenügende Informationen gegenüber Adoptanten

Gleich mehrere Leser aus Deutschland berichten davon, dass sie schlechte Erfahrungen mit der Adoption von Katzen gemacht haben, die ihnen durch Cats Karma vermittelt worden sind. Die Initiatorinnen hätten Informationen über eine chronische Erkrankung einer Katze sowie wichtige Unterlagen sämtlicher vorheriger Untersuchungen "bewusst vorenthalten und somit Vertragsbruch begangen", schreibt beispielsweise eine Leserin. .

Sie kritisiert zudem, dass Cats Karma sich weigere, bei der Finanzierung unmittelbar nach der Adoption dringend anstehender Tierarzt-Behandlungen mitzuwirken. "Cats Karma geht immer wieder nach dem gleichen Schema vor. Wenn Adoptanten Cats Karma bezüglich der kranken Tiere und bezüglich der Tierarztkosten ansprechen, dann heißt es, dass unsere Tierärzte nicht gut sind. Wir werden aus der Adoptanten-Gruppe entfernt und unsere Katzen sollen uns wieder weggenommen werden."

Andere Adoptantinnen beklagen falsche Angaben zu den angeblich erfolgten Impfungen der Tiere sowie ein Verharmlosen des gesundheitlichen Zustands der vermittelten Tiere. "Im Adoptionsvertrag wurde bewusst geschwindelt", so eine Katzenadoptantin aus Deutschland.

Eine andere berichtet sogar von zwei angeblich von Cats Karma beauftragten Helferinnen, die sich in ihre Wohnung drängelten, um die kurz zuvor adoptiere Katze gegen ihren Willen wieder mitzunehmen, nachdem sich die Adoptantin bei Cats Karma über den Gesundheitszustand des Tiers beschwert hatte. Mehrere der Leserinnen gaben an, rechtlich gegen Cats Karma vorgehen zu wollen oder bereits vorgegangen zu sein.

Wenig lösungsorientierte Herangehensweise

"Das Problem von Cats Karma ist meines Erachtens nach, dass die Frauen jede Katze retten wollen, koste es, was es wolle. Das löst aber in keiner Weise das Problem, dass sich die Katzenpopulation auf der Insel rapide erhöht. Großflächige Kastrationen wären da das angesagte Mittel, um längerfristig das Katzenleid zu minimieren", schreibt ein Leser, der offenbar schon viel zu dem Thema recherchiert hat. Er glaubt, dass für totkranke Tiere leichter Spenden eingenommen werden können als für die Kastration.

"Das Ärgerlich an der ganzen Sache ist, dass es auf Mallorca viele Leute gibt, die sich mit weitaus bescheideneren Mitteln um Katzen kümmern. Und dann kommen zwei junge Frauen eines Tages auf die Insel und meinen, alles besser machen zu können, ohne sich mit den schon länger Tätigen abzustimmen. So etwas geht auf Dauer nicht gut, wie man hier sieht."

Auf keinen Fall wolle er den Willen der beiden Frauen schmälern, den Tieren helfen zu wollen, schreibt der Leser. "Nur die Methode, wie sie es machen und dass den beiden das geltende Recht so offensichtlich völlig egal ist, macht den Umgang mit diesem Projekt für viele Außenstehende recht schwierig."

Betrug und Tierquälerei

Weitaus härter fällt das Urteil einiger Leserinnen aus, die sich ebenfalls schriftlich an die MZ wendeten. Bei den Initiatorinnen handele es sich um Betrügerinnen, die Spenden veruntreuten und die Tiere in teils miserablem Zustand vor sich hinvegetieren ließen, so einige der Behauptungen. Verwiesen wird zudem auf ein zweite Finca, auf der Cats Karma ebenfalls Tiere halte, und die in deutlich schlechterem Zustand sei als die Hauptfinca bei Villafranca.

Das sagen Beobachterinnen vor Ort

Schon in dem Artikel der MZ hatte auch Maxi Lange, die Vorsitzende des Dachverbands der balearischen Tierschutzorganisationen, Baldea, Stellung zu der Problematik nicht eingetragener Tierschutzvereine genommen, ohne sich jedoch speziell zum Fall Cats Karma zu äußern. Der Expertin zufolge agierten die privaten Auffangstationen und Tierschutzgruppen oft im rechtlichen Graubereich. Die spanische Rechtslage erschwere in vielen Fällen nicht nur die legale Tierhaltung in einem sogenannten „núcleo zoológico“, sondern auch die Vereinsgründung.

Andere Kenner der Szene bestätigten, dass Cats Karma nicht alle rechtlichen Vorgaben erfüllt, halten die Initiatorinnen aber für integer. Sie und ihre Mitstreiterinnen würden mit der Aufnahme und Vermittlung herrenloser Katzen eine Lücke im Tierschutz auf Mallorca füllen. Abgesehen von Cats Karma gäbe es so gut wie keine Unterbringungsmöglichkeiten, mit denen die Tiere vor einer drohenden Einschläferung bewahrt werden können.