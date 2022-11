Temperaturrückgang und Regen - und jetzt auch Schnee auf Mallorca. Zumindest in den Höhenlagen der Tramuntana sind am Samstag (19.11.) die ersten weißen Flocken dieses Winterhalbjahres gefallen. Die Schneefallgrenze lag bei rund 1.400 Metern - Mallorcas höchster Berg, der Puig Major, misst 1.455 Meter. Die dortige Wetterstation zeigte am Morgen nur mehr 1 Grad Celsius an. "Hier ist er, der erste Schnee der Wintersaison", twitterte Geograf Alberto Darder. "Was für eine Freude, das schien noch unmöglich..."

Der Schnee dürfte aber angesichts noch recht milder Tagestemperaturen schnell wieder verschwinden. Ansonsten gab es ergiebige Niederschläge auf der ganzen Insel, vor allem aber im Gebiet der Tramuntana. Registriert wurden 40 Liter pro Quadratmeter in Son Torrella (Puig Major), 26 in Lluc und 23 in Pollença.

Aqui està!!! Ja la teniiiim!!! ❄❄❄❄❄

Primera aparició de sa neu aquesta temporada!!!! Aferrada tímidament a partir dels 1.400 metres.



Sa nostra estació del Puig Major marcant ara mateix 1°C. Quina il.lusió!!! 😍🌨 Semblava impossible enguany... @AEMET_Baleares pic.twitter.com/fpHVmUhI6h — Alberto Darder Rosell ❄🌨 (@albertdarder) 19 de noviembre de 2022

Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert für Samstag zudem auch Gewitter, die ortsweise stark ausfallen können. Zwischen 11 und 17 Uhr gilt Warnstufe Gelb wegen Gewittern, starken Regenfällen sowie hohen Wellen im Gebiet der Tramuntana sowie auch an der Südküste von Mallorca. Die Höchstwerte betragen am Samstag 14 Grad in Felanitx oder Sa Pobla, immerhin noch 16 Grad in Palma de Mallorca. Die Tiefstwerte in der Nacht sinken auf 10 Grad in Palma de Mallorca, 8 Grad in Sa Pobla und 4 Grad in Lluc.

So ungemütlich es am Samstag auf Mallorca ist, so sonnig fällt der Sonntag aus: Nach ortsweise Regen - und eventuell auch Hagel - am Morgen verziehen sich ab Mittag über dem Himmel der Insel praktisch alle Wolken, die Temperaturen klettern auf Höchstwerte um die 18 Grad in Palma de Mallorca, in der Tramuntana in der Gegend von Lluc immerhin auf 15 Grad. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad.

Zu Wochenbeginn wird das Wetter auf Mallorca laut der Prognose von Aemet dann wieder durchwachsener, es kann erneut zu Gewittern kommen, sowohl am Montag, als auch am Dienstag. Dazu weht der Wind zum Teil stärker. Die Temperaturen bleiben in etwa stabil. /ff