Darauf haben sowohl die Hotelgäste, als auch die unmittelbaren Nachbarn des Barefoot Hotels in Portocolom im Südosten von Mallorca lange gewartet: Die Unterkunft der Hotelkette von Schauspieler und Mallorca-Resident Til Schweiger hat seit ein paar Tagen endlich den ersehnten Stromanschluss. Eine Sprecherin des Hotelbetreibers Arcona Hotels & Resorts teilte jetzt mit: "Der Generator ist abgebaut, die Lampen leuchten nun heller."

Damit gehören der Lärm und die Abgase, die ein Dieselgenerator in den Monaten seit der Eröffnung am 1. Juli verursacht hat, der Vergangenheit an. Der Generator war nötig gewesen, um das Hotel zumindest teilweise mit Strom zu versorgen.

Polizei drehte das Rohr nur in die andere Richtung

Eine Leserin hatte sich Ende September bei der MZ beklagt: "Zum Bedauern aller Beteiligten hat Endesa aus mir unbekannten Gründen dem Hotel den Stromanschluss 'verweigert'. Daher läuft seit Wochen ein sehr lauter und vor allem stinkender und umweltverschmutzender Dieselgenerator." Anrufe bei der Polizei hätten nur ergeben, dass das Abgasrohr in eine andere Richtung gedreht wurde. In der sommerlichen Hitze sei es den Nachbarn nicht möglich gewesen, aufgrund der Abgase die Fenster zu öffnen. Man wolle sogar gegen das Hotel vorgehen und Demonstrationen organisieren, schrieb die Leserin. Dazu kam es dann allerdings nicht.

Der Hotelbetreiber lenkte prompt ein und bedauerte die Situation. Der Stromversorger verspreche dem Hauseigentümer seit Monaten, den vereinbarten Stromanschluss zu legen und den Strom zu liefern, erklärte eine Sprecherin des Hotels.

Unbefriedigende Antwort vom Energieversorger

Vom Energieversorger Endesa bekam die MZ seinerzeit nur eine unbefriedigende Antwort. Ein Sprecher gab nur zu Protokoll, er könne aus Datenschutzgründen zu diesem Fall nichts sagen. Üblicherweise verfüge eine Hotelkette über die Ingenieure und Fachleute, die einen Stromanschluss beantragen könnten. Eine Aussage, die wiederum bei Arcona auf Unverständnis stieß. Schließlich sei man seit fünf Monaten hinter dem Thema her, so die Sprecherin.