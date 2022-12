Justin Bieber, Drake, Ringo Starr: Diese internationalen Stars singen über Mallorca

Songs über Mallorca gibt es auf Deutsch zuhauf, ob von Ballermann-Stars – deren Job es ist, über die Insel zu singen –, oder von Rappern: Die Insel wird immer wieder gerne erwähnt. Aber auch in den Songtexten von internationalen Musikern finden sich ab und an Referenzen auf Mallorca. Manchmal haben diese einen Inhalt, manchmal bieten sie nur die Vorlage für einen mehr oder weniger gelungenen Reim.

Mallorca und Majorca

In Justin Biebers Song "Peaches" aus dem Album "Justice" (2021) ist die Insel beispielweise Vorlage für einen Reim. Gastsänger Daniel Ceasar dichtet in der zweiten Strophe die poetische Zeile "I left my girl, I’m in Mallorca / Hate to leave her, call it torture".

Ex-Beatle Ringo Starr erzählte 1974 in seinem "No-No Song" (aus dem Album "Goodnight Vienna") von einer Dame, die mit einem rechtlich fragwürdigen, aber qualitativ offenbar hochwertigen Inhalt im Koffer von einem Besuch auf der Insel zurückkam. "A woman that I know just came from Mallorca, Spain / She smiled because I did not understand (Parazzi! Parazzi!) (Olé!) / Then she held out a ten pound bag of cocaine/ She said it was the finest in the land."

Der preigekrönte britische Rapper Ghostpoet hingegen blickt in seinem größten Hit "Survive It" auf sein Leben zurück und sinniert über Dinge, die er anders hätte machen können. "I could've had a son or a daughter / When I had the chance took a trip to Majorca" heißt es in dem Song aus dem Album "Peanut Butter Blues and Melancholy Jam" aus dem Jahr 2011.

Um das Ehepaar "Norman and Norma" geht es in dem gleichnamigen Song des nordirischen Projekts The Divine Comedy aus dem bislang letzten Album "Office Politics" von 2019. Das Paar heiratet im April 1983 im englischen Cromer. Es ist etwas kalt, aber dann geht es auf Hochzeitsreise: "They flew to Majorca / and swam in the water".

Das Album "Echo Park" brachte der walisischen Band Feeder den Durchbruch. Als zweite Single wurde der Song "Seven Days In The Sun" ausgekoppelt. Dort findet sich eine Zeile, die auf eine leichte geografische Verwirrung, was die Verortung der Insel angeht, schließen lässt. "We took a holiday, seven sweet days in Majorca / We took a plane, flew to southern Spain"

Die New-Wave-Legenden New Order veröffentlichten 1989 das Album "Technique". Im Song "Mr. Disco" geht es um eine geliebte Person, die vom Erzähler vermisst wird. Ganz am Ende gibt er das Ausmaß seiner Suche nach der Person preis: "Ibiza, Majorca, and Benidorm too, I searched all these places but never found you." Vielleicht hat er auf der Suche aber zumindest ein wenig Party gemacht.

Rafael Nadal

Nicht alle Songs erwähnen Mallorca direkt, aber dafür den wohl berühmtesten Sohn der Insel. Allen voran der kanadische Rapper Drake. Auf seinem aktuellen Album "Honestly, Nevermind" rappt er in dem Song "Sticky" folgendes: "My brother named his ting Nadal / Let's stop all that back and forth over the 'net". Gut informierten Quellen zufolge bedeutet die Zeile nicht, der Kumpel habe sein Geschlechtsteil nach Rafa Nadal benannt, sondern seine Pistole.

Es ist nicht das erste Mal, dass Drake den Tennisstar erwähnt. Auch in dem Song "You Only Live Twice" aus dem Album "Certified Loverboy" (2021) singt er: "Yeah, two-point-two for the Rafael Nadal". Er bezieht sich dabei nicht auf den Spieler selbst, sondern auf die Uhren-Sonderedition, die der Spieler für die Marke Richard Mille entworfen hat. Glaubt man Drake, hat er 2,2 Millionen Dollar für das gute Stück bezahlt.

Gaststar J. Cole hingegen schafft es auf Big Seans Song "24k Of Gold" (aus dem Mixtape "Detroit" von 2012) gleich mehrere Tennisreferenzen in zwei Zeilen zu verpacken: "Style on Nadal, I've been serving y'all lately, cheddar on Federer / Ball till I fall, et cetera, et cetera"

Magaluf

Die britische Partyhochburg Magaluf wird natürlich in einigen Songs erwähnt. Die britischen Punklegenden The Toy Dolls widmeten dem Ort gleich einen ganzen Song: "I've had enough o'Magaluf". Darin beschreiben sie einen Urlauber, der mit seiner Freundin auf die Insel kommt. Aber kaum sind sie da, schaut sie nur noch anderen Männern hinterher. Kein Wunder, dass er genug hat von Magaluf.

Galatzó

Das US-Magazin "Pitchfork" kührte "Ay!" der in Berlin lebenden, kolumbianischen Sängerin Lucrecia Dalt zu einem der besten Alben 2022. Ein zentraler Song darauf ist das von Sprechgesang geprägte "El Galatzó". Der Berg im Südwesten von Mallorca wird in die Gesamterzählung des Albums eingebaut, in der es um ein außeriridisches Wesen geht, das auf die Erde kommt und sich hier in einen Stein verwandelt.

Die Videoclips

Manche Künstler erwähnen die Insel nicht in ihren Liedern, sondern drehen hier ihre Videoclips. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich der spanische Weltstar Rosalía. Die Katalanin drehte den Clip zu ihrem Sommerhit "Despechá" am Strand von Portitxol in Palma.

Lucrecia Dalt beließ es auf "Ay!" nicht bei dem Song "El Galatzó", sondern drehte gleich drei Videoclips auf der Insel. Regie führte jeweils die mallorquinische Filmemacherin Aina Climent, wie etwa bei dem Song "No tiempo", der auf der Halbinsel Formentor gefilmt wurde.

Und auch die australische Rockband Tame Impala schickt im Video zu einem ihrer bekanntesten Songs "The Less I Know The Better" einen Gruß auf die Insel. Die Protagonistin des Videos trägt gut sichtbar ein T-Shirt mit der Aufschrift "Hotel Reina Peguera".