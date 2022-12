Ein Musikvideo macht Filmfans in Indien verrückt: Am Montag (12.12.) ist der Clip zu "Besharam Rang Song" erschienen. Es ist eine erste Vorankündigung für den Film "Pathaan", der Ende Januar 2023 in die Kinos kommt.

Einen ersten Hype hatte das Video bereits vor einigen Wochen erhalten, als Bilder vom Set in den sozialen Medien geleakt wurden. Der Dreh hatte im März unter anderem an der Cala Llamp und in Camp de Mar stattgefunden. Später ging es für die Crew noch nach Cádiz (Andalusien).

Im Mittelpunkt: Shah Rukh Khan und Deepika Padukone

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen die Hauptdarsteller, die indischen Superstars Shah Rukh Khan und Deepika Padukone. Die 36-jährige Padukone glänzt in einem goldfarbenen Bikini, während Khan in einer Szene seinen für einen 57-Jährigen aberwitzig durchtrainierten Körper zur Schau stellt. Die Fans im Internet zeigten sich besonders von der Chemie der beiden Darsteller fasziniert, die, wie üblich in Bollywood-Filmen, eine verführerische Tanzszene mit vielen Statisten zeigen. Ein Kommentator erklärte, die Szenen seien "zu heiß für diese Welt".

Der Song ist eine sommerliche Party-Nummer, die in Teilen auf Spanisch gesungen wird. Regisseur Siddharth Anand zeigte sich gegenüber indischen Medien schon vor der Veröffentlichung vom Hit-Potenzial des vom indischen Produzentenduos Vishal–Shekhar komponierten Liedes überzeugt. "Ich bin überzeugt, dass es die Partyhymne des Jahres wird und auch noch viele Jahre lang bleiben wird", erklärte er und versprach den Fans: "Jede Sekunde, die ihr auf das Video wartet, wird sich gelohnt haben."

4,1 Millionen Aufrufe in vier Stunden

Wie sehnsüchtig die Fans tatsächlich auf das Musikvideo gewartet haben, zeigen die Abrufe auf Youtube. Keine fünf Stunden, nachdem der Clip veröffentlicht wurde, wurde er schon 4,1 Millionen Mal aufgerufen.

"Pathaan" ist ein Actionthriller und wurde neben Spanien auch in Indien, Russland, Italien, Frankreich, Afghanistan, Vereinigte Arabische Emirate und Russland gedreht. Für Megastar Sha Rukh Khan ist es der erste Kinofilm seit seiner Rolle in "Zero" im Jahr 2018.