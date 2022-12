Auf Mallorca sollen künftig Schilder die Landstraßen ausweisen, die einst von Zwangsarbeitern während des Spanischen Bürgerkriegs (1936-1939) und des Franco-Regimes (1939-1975) errichtet worden sind. Das "spanienweite Pionierprojekt" sieht die Aufstellung von sechs Info-Tafeln in den Gemeinden Sóller, Calvià, Alcúdia/Pollença, Manacor, Llucmajor und Campos sowie auch von Schildern an den betroffenen Streckenabschnitten vor, wie es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (14.12.) heißt.

Insgesamt seien mehr als 8.000 Gefangene für die Arbeiten herangezogen worden, dabei seien mehr als 160 Kilometer Straße gebaut worden. Die Opfer seien über Jahrzehnte vergessen worden, nun wolle man ihnen gebührend gedenken, so der Verkehrsdezernent des Inselrats, Iván Sevillano, bei der Vorstellung des Projekts in Port de Sóller. "Wir sind stolz und gerührt, einen wichtigen Schritt zur Anerkennung der Opfer zu unternehmen, die benutzt wurden, um unter Zwang einige der heute meistbefahrenen Straßen zu bauen." Zwangsarbeit in den Jahren 1936 bis 1942 Nach Angaben von Juan Pedro Yllanes, dem Vizepräsidenten der Landesregierung, fanden die Zwangsarbeiten in den Jahren 1936 bis 1942 statt, neben Straßen seien auch Verteidigungsanlagen gebaut worden. Mallorca war gleich zu Beginn des Bürgerkriegs in die Hände der Aufständischen unter Franco gefallen, die Insel sollte für den Fall eines Angriffs des republikanischen Lagers gerüstet werden. Allein auf Mallorca habe es 26 Lager mit Zwangsarbeitern gegeben. Eine erste Info-Tafel wurde am Mittwoch aufgestellt, in der Nähe des Leuchtturms von Muleta bei Sóller. Die dortige Straße war zwischen 1936 und 1938 von Zwangsarbeitern errichtet worden. Die Strecken selbst sollen jeweils an deren Anfang und Ende sowie alle fünf Kilometer mit Schildern versehen werden. Das betrifft zunächst 133 Streckenkilometer - weitere 32,4 Kilometer fallen in die Zuständigkeit anderer staatlicher Institutionen, deren Beteiligung an der Initiative noch unklar ist. Mit Schildern versehen werden sollen folgende Strecken: Ma-6014 (Arenal bis Colònia de Sant Jordi)

Ma-6040 (Kreuzung Colònia de Sant Jordi)

Ma-6101 (Zufahrt ses Salines)

Ma-6100 (es Llombards-Colònia de Sant Jordi)

Ma-6110 (Zufahrt ses Salines)

Ma-19 (Santanyí-Portopetro)

Ma-4012 (S’Alqueria Blanca bis Kreuzung Felanitx-Portocolom)

Ma-4010 (Zufahrt nach Portocolom)

Ma-4014 (Zufahrt Portocolom-Porto Cristo)

Ma-2220 (Alcúdia-Port de Pollença)

Ma-1150 (Zufahrt Leuchtturm Muleta)

Ma-2124 (Soller bis Port de Sóller)

Ma-1012 (es Capdellà - Peguera)

Ma-1031 (es Capdellà - Andratx)