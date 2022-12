Das auf Mallorca gedrehte Musikvideo zu "Besharam Rang Song", das am Montag (12.12.) erschienen ist, sorgt für Empörung. Es ist eine erste Vorankündigung für den Film "Pathaan", der Ende Januar 2023 in die Kinos kommt. Religiöse Fanatiker sehen nicht nur die aufreizenden Tänze in dem Clip als völlig unangebracht an, sondern auch die Kleidung von Hauptdarstellerin Deepika Padukone. Gegen Ende des Videos ist die in Dänemark geborene Schauspielerin nämlich in einem freizügigen, safranfarbenen Kleid zu sehen. Die Farbe steht in der Kultur der Hindus für Aufopferung, Licht und das Streben nach Erlösung. Gewänder in dieser Farbe sind Heiligen und Asketen vorbehalten.

Bilder von Shah Rukh Khan verbrannt Mehrere Gruppen haben nun zu einem Boykott des Films aufgerufen. Die für ihre gewalttätigen Aktionen bekannte rechtsradikale Gruppe Sri Rama Sena erklärte, das Video sei vulgär und schamlos. In den sozialen Medien waren Bilder zu sehen, wie aufgebrachte Personen Bilder des Hauptdarstellers, dem indischen Superstar Shah Rukh Khan, auf offener Straße verbrannten. Auch mehrere Politiker kritisierten die Szenen. Regionalpolitiker Girish Gautam forderte, Khan solle den Film mit seiner Tochter schauen und Bilder davon veröffentlichen. "Sowas sollte nicht erlaubt sein." Khan widersprach den Kritikern. Kino sei eine Möglichkeit für Menschen unterschiedlicher Hautfarben, Kasten und Religionen sich untereinander besser zu vestehen. Er plädierte für mehr Empathie und Menschlichkeit, und dass man sich nicht vom verengten Blick der sozialen Medien leiten lasse, so der 57-Jährige. Ein Kommentator der Zeitung "India Express" mahnte zur Ruhe: Safran sei auch nur eine Farbe. Wenn man sich über das Video echauffieren wolle, dann doch eher über den belanglosen Songtext. Dreh an der Cala Llamp und Camp de Mar Der Dreh zum umstrittenen Clip hatte im März unter anderem an der Cala Llamp und in Camp de Mar stattgefunden. Später ging es für die Crew noch nach Cádiz (Andalusien). Das Video hatte kurz nach Veröffentlichung für Furore gesorgt. Sieben Tage nach der Veröffentlichung ist es bereits 82 Millionen Mal auf Youtube angeschaut worden. Der Song ist eine sommerliche Party-Nummer, die in Teilen auf Spanisch gesungen wird und dient als eine Art Trailer für den Film. "Pathaan" ist ein Actionthriller und wurde neben Spanien auch in Indien, Russland, Italien, Frankreich, Afghanistan, Vereinigte Arabische Emirate und Russland gedreht. Für Megastar Sha Rukh Khan ist es der erste Kinofilm seit seiner Rolle in "Zero" im Jahr 2018. Das könnte Sie interessieren: Kino Sóller auf Mallorca verwandelt sich in eine Bollywood-Kulisse Panorama Statisten für Bollywood-Film auf Mallorca gesucht Regisseur Siddharth Anand zeigte sich gegenüber indischen Medien schon vor der Veröffentlichung vom Hit-Potenzial des vom indischen Produzentenduos Vishal–Shekhar komponierten Liedes überzeugt. "Ich bin überzeugt, dass es die Partyhymne des Jahres wird und auch noch viele Jahre lang bleiben wird", erklärte er und versprach den Fans: "Jede Sekunde, die ihr auf das Video wartet, wird sich gelohnt haben."