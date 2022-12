Der 28. Dezember ist in Spanien der Día de los Inocentes - das hiesige Äquivalent zum 1. April in Deutschland. Wie so üblich, gibt es mehr oder weniger originelle Falschnachrichten und Ankündigungen. In den Dörfern der Insel bereiten die Jugendlichen traditionell Streiche vor, die sich meistens in zurückhaltendem Vandalismus ausdrücken. Fünf Späße, die in diesem Jahr auf Mallorca gemacht wurden:

Das Baby-Krokodil unter der Kathedrale Der Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale wird derzeit renoviert. Für die Stadt Palma war das Anlass genug, die Kunde von einer ganz besonderen Entdeckung zu verbreiten. So habe man bei der Entwässerung des Sees ein Baby-Krokodil gefunden. Derzeit werde untersucht, wie es dahin kam und ob es noch weitere Exemplare gibt. Ergänzt wird die Pressemitteilung vom Hinweis, dass es nicht das erste Mal sei, dass ein solches Ungeheuer in Palma aufgetaucht ist. Die Stadt verweist damit auf den bekannten Mythos des Drac de na Coca - einem Drachen, der 1776 sein Unwesen trieb, bevor er vom Ritter Bartomeu Coc erledigt wurde. Die Römersiedlung unter dem Stadion Ebenfalls von derzeitigen Bauarbeiten inspirieren ließ sich das auf Fußball spezialisierte Portal "Fútbol desde Mallorca". Dort erzählt man, die derzeitigen Renovierungsarbeiten am Stadion Son Moix, der Heimstätte von Real Mallorca, seien abrupt unterbrochen worden. Der Grund: Man habe die Reste einer römischen Siedlung aus dem zweiten Jahrhundert gefunden. Hier geht es zur Meldung Der Eingang zum Fegefeuer in Sa Pobla Bei dem alten Wallfahrtsort St. Patrick's Purgatory in Irland soll sich der Legende nach der Eingang zum Fegefeuer befinden. Nun kursiert auf Facebook die Nachricht von einer "archäologischen Sensation": Dank Schriftrollen aus dem 15. Jahrhundert, die im Stadtarchiv verwahrt wurden, sollen internationale Forscher in Sa Pobla einen weiteren Zugang über die Kapelle des städtischen Friedhofs entdeckt haben. Ein trockener Kommentar unter der Meldung lautet: Sa Pobla selbst sei doch bereits das Fegefeuer. Espai Can Cirera Prim-Arxiu Municipal d’Uialfàs 𝕰𝖝𝖈𝖊𝖕𝖈𝖎𝖔𝖓𝖆𝖑 𝖙𝖗𝖔𝖇𝖆𝖑𝖑𝖆 𝖆𝖗𝖖𝖚𝖊𝖔𝖑ò𝖌𝖎𝖈𝖆 𝖆 𝖘𝖆𝕻𝖔𝖇𝖑𝖆 ... Posted by Pere Perello P on Tuesday, December 27, 2022 Die Drohnen zur Müllkontrolle Die Gemeinde Calvià hingegen fabuliert von Drohnen. Man habe acht intelligente Versionen dieser Fluggeräte gekauft, die in der Lage seien, nicht nur den Müll zu kontrollieren, sondern auch die Besitzer ausfindig zu machen. Die Drohnen würden die Mülltüten wieder nach Hause bringen, wenn man sie nicht in den Container geworfen hat oder wenn die Mülltrennung nicht richtig durchgeführt wurde. Kondome mit Sobrassada-Geschmack Vergleichsweise authentisch kam da eine Anzeige daher, die der auf originelle Mallorca-Souvenirs spezialisierte Laden Melicotó über Social Media verbreitete. Darin wurden doch tatsächlich Mallorca-Kondome als neuer Teil des Sortiments angepriesen. Der Clou: Die Kondome gibt es mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, die die Herzen der Freunde mallorquinischer Küche höher schlagen lassen. So sind unter anderem die Sorten Sobrassada, Ensaïmada und Kaffee mit einem Schuss Amazonas im Angebot. Das könnte Sie interessieren: Lokales Aprilscherze zwischen den Jahren: Streiche am 28. Dezember Boulevard Fake-News und Schabernack: Das waren die April-Scherze vom 28. Dezember Aktuelles Schabernack: So wild trieben es die "Unschuldsengel" am Día de los Inocentes View this post on Instagram A post shared by Melicotó (@melicotostyle)