Zehn Jahre nach kuriosem Balkon-Protest auf Mallorca: Ex-Anwohnerin bekommt recht

Im März 2013 machten Cristina Amunategui und eine weitere Anwohnerin auf Mallorca Schlagzeilen, weil sie sich mit einem Seil an ihre Balkone in Cala Major festbanden. Damit wollten sie nicht etwa verhindern, aus ihren Wohnungen getragen zu werden. Die Frauen wollten nicht, dass ihre Balkone neu gemacht werden.

Schon im Jahr 2008 hatte das Rathaus von Palma die Genehmigung erteilt, das Haus zu renovieren, unter anderem sollten die blauen Balkonstreben durch dunklere Querbalken ersetzt werden. Den Antrag auf die Arbeiten hatte die Eigentümervereinigung gestellt.

Die Frauen wollten aber ihre schönen mediterranen Balkone nicht verlieren. Außerdem waren sie der Meinung, dass Querbalken Dieben das Klettern erleichterten und auch eher dazu führen könnten, dass Menschen hochkletterten und abstürzten.

Nach zehn Jahren Recht bekommen

Cristina Amunategui beantragte deswegen 2012 bei der Stadt, die Umbaugenehmigung durch den Inselrat prüfen zu lassen. In ihren Augen war der Umbau ein großer Eingriff in das Gebäude und damit nicht Sache der Stadt. Diese Anfrage wurde nie an den Inselrat weitergegeben, stattdessen begannen 2013 die Umbauarbeiten. Und Amunategui band sich an ihren geliebten Balkon fest.

Zehn Jahre später hat Amunategui recht bekommen. Die Stadt hätte den Inselrat um eine Prüfung bitten müssen, somit sind die Umbauarbeiten illegal. Konsequenzen hat das allerdings wohl kaum. Denn die Renovierung ist längst fertig und Amunategui wohnt inzwischen nicht mehr auf Mallorca. Weil sie wegen des Balkons im ständigen Streit mit den Nachbarn war, verkaufte die Frau vor Jahren ihre Wohnung und lebt jetzt in Asturien. Trotz allem will Amunategui weiterkämpfen. Sie plant, den leitenden Stadtplaner zu verklagen, der die Renovierungsgenehmigung erteilte.