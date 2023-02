UFO-Debatte: Als auf Mallorca seltsame Phänomene beobachtet wurden

Am 11. November 1979 um 22.47 Uhr startete ein Verkehrsflugzeug der TAE von Palma aus in Richtung Kanarische Inseln. An Bord des Flugzeugs befanden sich 109 österreichische und deutsche Touristen, die Maschine steuerte Kommandant Javier Lerdo de Tejada. Nach 18 Minuten Flugzeit meldete die Besatzung dem Kontrollturm, dass sich links vom Flugzeug "nicht identifizierter Verkehr" befinde. In Barcelona antwortete man, dass das Radar außer der TAE-Maschine, die mit 850 Stundenkilometern und in einer Höhe von mehr als 20.000 Fuß flog, keine anderen Flugzeuge erfasste.

Zwischen 23.08 und 23.16 Uhr kam das unbekannte Flugobjekt bis auf 100 Meter an das Flugzeug heran. Das Militärradar des Luftverteidigungskommandos erfasste daraufhin ein "nicht identifiziertes" Objekt. Die Situation wurde so angespannt, dass der Kommandant beschloss, eine Notlandung auf dem Flughafen Manises in Valencia durchzuführen. Die Passagiere sind in einem nahe gelegenen Hotel untergebracht, aber in der Umgebung werden immer noch drei seltsame Lichter gesichtet. Der Flughafendirektor, Fluglotsen, Polizisten und Iberia-Mitarbeiter sind Zeugen. Ein Kampfflugzeug der spanischen Armee steuerte die Lichter an, die sich aber zerstreuen. Wenige Minuten vor 3 Uhr morgens fotografiert ein Einwohner von Sóller, José Climent, ein seltsames Objekt am Himmel.

Der Fall Manises

Die Ereignisse lösten den so genannten Fall Manises aus, der 1980 Gegenstand einer Anfrage des sozialistischen Abgeordneten Enrique Múgica Herzog im spanischen Abgeordnetenhaus war - die oben genannten Einzelheiten sind seiner Rede im Plenum entnommen; ein Phänomen, das seit Jahren die Aufmerksamkeit der Ufologen auf sich zieht. War es ein anderes Flugzeug? Ein Flugzeug der amerikanischen Sechsten Flotte? Ein meteorologisches Phänomen?

An den Fall erinnert man sich auf Mallorca in einer Woche, als eine Linie von Lichtpunkten am Himmel gesichtet wurde, die einer Flugbahn von Westen nach Osten folgte. Das Rätsel wurde bald aufgeklärt. Die Lichtlinie entsprach den Starlink-Satelliten von Elon Musk, die bei maximaler Sichtbarkeit um 19.33 Uhr den Himmel über Mallorca von Westen nach Nordosten überquerten, mit einer variablen Höhe über dem Horizont von 10 bis 55 Grad. In derselben Woche schloss das Pentagon inmitten der chinesischen Spionageballon-Psychose die Anwesenheit von UFOs im US-Luftraum nicht aus - zumindets für einen Zeitraum von mehreren Stunden.

Wissenschaftliche Erklärungen klären gewöhnlich den Ursprung der Sichtungen. Zwei Jahrzehnte nach dem Vorfall in Manises veröffentlichte die Fundación Anomalía einen Bericht des Technikers Juan Antonio Fernández, in dem er erklärte, dass die von der Besatzung beobachteten Lichter von den Fackeln der Verbrennungstürme der Raffinerie Escombreras in Cartagena stammten. Dies und das Phänomen einer "Temperaturinversion" in einer Nacht mit hoher Sichtbarkeit verstärkten das Phänomen. Die Stiftung kam zu dem Schluss, dass der Pilot in einem Angstzustand unverhältnismäßig reagierte, und verwies darauf, dass zu dieser Zeit die spanischen Medien "mit Nachrichten über UFOs gesättigt waren".

UFO-Fieber am Gorg Blau

Mallorca und insbesondere die Serra de Tramuntana waren in den 1970er Jahren, auf dem Höhepunkt der Hippie-Bewegung und inmitten der Spannungen des Kalten Krieges, von diesem UFO-Fieber nicht verschont geblieben. Im Sommer 1978 versammelten sich Tausende von Menschen (laut damaligen Zeitungsberichten 5.000) in der Nähe des Stausees Gorg Blau, um an einem Treffen teilzunehmen, bei dem es zu Kontakten mit UFOs und sogar Wesen aus fernen Galaxien kommen sollte. Der Kontakt war zwischen zwei und drei Uhr morgens geplant. Die Bilder dieses Moments zeigen die Ansammlung von Autos und Schaulustigen unter einem imposanten Vollmond, der letztlich das einzig Nennenswerte am Himmel war, das in dieser Nacht zu sehen war.

Lichter auf dem Radar

Monate nach diesem Treffen, am 6. Februar 1979, ereignete sich ein weiteres seltsames Phänomen, und zwar im Meer vor den Balearen. In einem 1995 freigegebenen Bericht der Nachrichtendienstabteilung des Generalstabs wird der Vorfall detailliert beschrieben. Der Admiral, der für den Marinesektor der Balearen zuständig war, schickte eine Kopie des Logbuchs des Schiffes "Tamames" an den General, der für den Luftsektor zuständig war, anlässlich der Sichtung von "Lichtern mit rötlich-gelben Reflexen und Echos auf dem Radarschirm". Als das Schiff diese Lichter entdeckte, steuerte es "aufgrund der Ähnlichkeit mit möglichen Gefahrensignalen auf sie zu, um Hilfe zu leisten".

Um 23.50 Uhr hörten die Radarsignale, die immer schwächer geworden waren, endgültig auf. Um 0.45 Uhr wurden auf dem Radarschirm mehrere verblasste Echos beobachtet: "Sie verblassten langsam und gegen 3 Uhr erschienen keine mehr auf dem Bildschirm. An den Maschinen und Instrumenten wurden keine Anomalien festgestellt".

In den folgenden Jahrzehnten verlor das UFO-Fieber an Kraft, obwohl es weiterhin Gerüchte, Erwartungen und Ängste auslöste. Einer der bekanntesten Fälle ereignete sich zu Beginn dieses Jahrhunderts an der Küste der Serra de Tramuntana. Die Abfolge von seltsamen, metallischen und sich wiederholenden Geräuschen hielt Fischer und Taucher in Atem. Es war der Sommer 2002, und es wurde viel spekuliert. Schließlich untersuchte das Ozeanographische Zentrum der Balearen die Angelegenheit und kam zu dem Schluss, dass diese Geräusche von einem großen Wal stammten.