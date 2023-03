Archäologen und Forensiker haben am Donnerstag (23.3.) an der Küste des Urlaubsortes Sa Coma im Osten von Mallorca damit begonnen, nach den dort vermuteten sterblichen Überresten der 1936 in einer Schlacht getöteten oder hingerichteten republikanischen Milizionären zu suchen. Bis Anfang April werden die Spezialisten der beiden Firmen Atics und Aranzadi nun zehn Tage überprüfen, inwieweit überhaupt noch Gräber unter dem Sand existieren.