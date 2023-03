Archäologen und Forensiker haben am Donnerstag (23.3.) an der Küste des Urlaubsortes Sa Coma auf Mallorca damit begonnen, nach sterblichen Überresten republikanischer Milizionäre zu suchen. 1936 soll hier einer der Hauptschauplätze im kurzen, aber heftigen Spanischen Bürgerkrieg auf Mallorca gewesen sein. Bis Anfang April werden die Spezialisten der beiden Firmen Atics und Aranzadi zehn Tage lang überprüfen, inwieweit überhaupt noch Gräber unter dem Sand existieren. Stand Mittwoch (29.3.) konnte der Inselrat keinen Fund vermelden.

Das Ausgrabungsgebiet ist in vier Zonen eingeteilt. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Strandabschnitte, aber etwa auch um einen Feldweg, der oberhalb des Strandes verläuft. Ein Team der Balearen-Regierung wird mit den Archäologen, Forensikern und Anthropologen in diesen Bereichen mehrere Gräben anlegen. Zum Einsatz kommt dabei auch ein Bagger. Jesús Jurado, der bei der Balearen-Regierung für die Aufarbeitung der Bürgerkriegszeit auf Mallorca zuständig ist, sagte zum Start der Grabungen: „Wir haben große Hoffnung, weil wir wissen, dass es hier Opfer gab, und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir Überreste von ihnen finden.“

Gefallene Milizionäre stammen größtenteils aus Katalonien

Am Donnerstag (30.3.) will der Vizepräsident der Balearen-Regierung, Juan Pedro Yllanes, mit katalanischen Politikern die Grabungen besuchen. Die gefallenen Milizionäre stammten größtenteils aus Katalonien. Schätzungen nach könnten bis zu 500 Kämpfer am Strand von Sa Coma gestorben sein. Die katalanische Abordnung bringt eine Liste mit 372 Namen von Verschollenen mit. 35 Angehörige hatten zugestimmt, ihre DNA abzugeben, um Überreste identifizieren zu können.

Die Sondierungen werden noch vor dem Osterwochenende beendet, um die Urlaubssaison in Sa Coma nicht zu stören. Nach dem Ende der Hauptreisezeit im Oktober startet die zweite Phase der Grabungen. Dann sollen auch die Exhumierungen beginnen. Der Koordinator der Ausgrabungen, Xesc Busquets, erklärte, dass der Strand von Sa Coma nicht einfach zu untersuchen sei: „In den vergangenen 80 Jahren gab es zahlreiche Stürme, die das Terrain verändert haben könnten.“