Erotik auf Mallorca: Als auf der Insel die Tabus und Hemmungen fielen

Angespannt warteten die politischen und militärischen Würdenträger vor dem fertiggestellten Gebäude. Es war das Jahr 1951. Mit dem Bahía Palace sollte direkt am heutigen Paseo Marítimo in Palma das modernste Hotel der Insel eröffnen. Jetzt fehlte nur noch der Bischof. In einer Zeit, wo vom Holzbein bis zum neuen Auto alles gesegnet wurde, bedurfte ein Hotel eines besonderen göttlichen Beistands. Denn Hotel bedeutete damals gleichzeitig Sünde. Schließlich kam die Nachricht des Bischofs: Er werde das Haus nicht segnen. Die Abbildungen von Frauen, mit denen mancher Raum dekoriert war, würden zur Sünde verleiten.

Mit dieser Anekdote beginnt das Buch „Tacats de desig“ (in etwa: Befleckt durch das Begehren) des Historikers Tomeu Canyelles. Darin setzt er sich mit der Geschichte der Erotik als Freizeitvergnügen auf den Balearen zwischen 1940 und 1980 auseinander. Es ist eine Zeit, in der die Gesellschaft einen radikalen Wandel vollzieht: Keine 30 Jahre, nachdem ein Hotel als zu sündig galt, um gesegnet zu werden, zog es zahlreiche internationale Pornoproduzenten auf die Balearen, um hier ihre Filme zu drehen.

Abschluss einer Trilogie

Es ist nicht das erste Mal, dass Canyelles sich mit Körperlichkeit und Sexualität in seinen Büchern auseinandersetzt. 2014 veröffentlichte er ein Buch über die sogenannten picadors, also mallorquinische Männer, die sich in der Anfangszeit des Tourismus einen Sport daraus machten, Urlauberinnen aufzureißen. Ein Jahr später folgte ein Werk über die Geschichte der nackten Haut an den Stränden der Insel.

Das neue Buch sei der Abschluss einer Trilogie, sagt Canyelles. Nun stehe weniger die Sexualität im Mittelpunkt seines Interesses als der drastische Wandel der Moralvorstellungen, der sich zwischen dem Beginn der Franco-Diktatur und dem Übergang zur Demokratie vollzog. „Dass dieser Prozess auf Mallorca so rasant war, war sicherlich eine Folge des Tourismus“, erklärt Canyelles.

Der Einfluss des Tourismus

Als Beispiel nennt er die Go-go-Tänzerinnen in den Diskotheken. Während sie in vielen europäischen Städten schon lange die Hüften schwangen, hatte man so etwas auf der vom erzkatholischen Nationalismus geprägten Insel noch nicht gesehen. Doch die Club-Betreiber wollten den Urlaubern das bieten, was sie aus der Heimat kannten. Und das lockte wiederum auch die Mallorquiner an. Auch die Miss-Wahlen, die ab den 60er-Jahren ein beliebter Freizeitspaß auf den Hotelterrassen waren, seien zunächst für die Touristen gedacht gewesen. Schon bald aber fanden auch die Einheimischen Gefallen daran.

Stets aber mussten die Veranstalter die Grenzen des Machbaren austesten. Wie etwa die Betreiber von Varietétheatern, die zwischen ihre Musik- und Tanzeinlagen eher später in der Nacht eine kleine Striptease-Nummer einfügten. Das Publikum dankte es mit ausgebuchten Abenden. Stets aber lauerte die Gefahr von Repressalien durch das Regime. Erst nach dem Tod Francos im November 1975 machten Lokale auf, die sich abendfüllend der nackten Unterhaltung widmeten.

Die Erotik kommt ins Kino

Die Kinos mussten derweil noch ein bisschen warten, bis sie erotische Filme zeigen durften. Eine Gesetzesänderung Ende 1977 ermöglichte es erstmals, Softpornos à la „Emmanuelle“ ins Programm aufzunehmen. Damit begann auch eine Phase, in der die Produzenten in Spanien eigene Streifen produzierten.

Besonders hebt Tomeu Canyelles den katalanischsprachigen Film „L’orgia“ (1978, „Die Orgie“) hervor. Darin beschließt eine Gruppe Freunde, ihre neu gewonnene Freiheit durch eine Orgie zu zelebrieren. Mit dabei waren auch mallorquinische Schauspielerinnen: Lali Segorb und Andrea Berti. Der Umstand, dass zwei junge Frauen in so einem Film im mallorquinischen Dialekt sprachen und gleichzeitig nackt waren, sorgte naturgemäß bei der Inselpresse für besonderes Aufsehen.

Die Insel als erotische Fantasie

Auch ausländische Regisseure entdeckten die Balearen. So etwa der Schweizer Erwin C. Dietrich, der auf Ibiza unter anderem die Erotikfilme „Gefangene Frauen“ und „Sechs Schwedinnen auf Ibiza“ sowie den Porno „Heißer Sex auf Ibiza“ drehte. Für Canyelles haben die Inseln eine besondere Anziehungskraft für Erotikproduzenten: „Inseln vermitteln ein Gefühl von Abenteuer. Selbst für uns Mallorquiner hat die Vorstellung von einer Insel bisweilen etwas Exotisches.“

Nach und nach wuchs aber auch der Widerstand. Ende der 70er-Jahre war zwar die Macht der katholischen Kirche in Fragen der Moral deutlich geschwächt, dafür erstarkte parallel dazu aber die feministische Bewegung. Und übernahm – wenngleich selbstverständlich aus völlig unterschiedlicher Motivation – die Rolle als lauteste gesellschaftliche Kraft gegen diese Art der Unterhaltung. Denn während manche die körperliche Entblößung als Akt der Freiheit feierten, sahen andere darin vor allem die Ausbeutung der weiblichen Körper.

Steine gegen ein Kino

Bereits im Oktober 1978 pinselten Aktivistinnen das Wort „Basta“ an zahlreiche Kinofassaden der Stadt. Und im Januar 1980 flogen eines Nachts in Palmas Stadtteil Pere Garau Steine gegen die Scheiben des heute nicht mehr existierenden Kinos Chaplin. Auch hier hinterließen die Angreiferinnen eine Botschaft: „Wir sind keine Objekte“.

Für Canyelles ist das Buch mehr als nur ein Blick in die Vergangenheit. Vielmehr sieht der Historiker es als eine Möglichkeit, Missstände in der Gegenwart besser zu verstehen. Denn die Jahre der erzkatholischen Unterdrückung des Geistes hätten immer noch Folgen, sagt Canyelles. „Die Menschen hier konnten lange nicht zwischen einem nackten Körper und Sexualität unterscheiden. Als die ersten Frauen im Bikini oder gar topless am Strand auftauchten, versammelten sich große Gruppen an Gaffern“, erklärt der Autor. „Und auch heute haben Frauen immer noch mit dummen Sprüchen zu kämpfen, wenn sie auf der Straße leichter bekleidet unterwegs sind.“