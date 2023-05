Das Internet hat viele virale Videos gesehen und wieder vergessen – auch auf Mallorca. Aber manche bleiben für immer und leben – wie man so schön sagt – mietfrei in den Herzen der Menschen. Eine kleine Auswahl:

Madó Catalina

Die Karriereentscheidungen der Kinder sorgen in den besten Familien für Zwist – so auch bei dieser älteren Dame namens Catalina. Sie wohnt dem Gottesdienst bei, bei dem ihre Tochter ihr Ordensgelübde als Nonne abgibt. "Was soll ich Ihnen sagen?", erzählt sie dem Reporter Xisco Umbert ins Mikro. "Dieser Schwiegersohn, den ich haben werde..." "Dieser Schwiegersohn ist Gott", sagt der Reporter. "Ja, ja, das weiß ich schon, dass das Gott ist." Enkel werde dieser ihr keine schenken, erklärt Catalina. Und es sei schade, dass sie all ihr Erbe der Kirche vermachen müsse. "Sowas macht man nicht", lautet ihr Fazit.

Aliens in Felanitx

Sehr mysteriös ist auch die Geschichte von Joan, einem Landwirt in Felanitx. Dieser erzählt von einem Erlebnis, dass sich eines Nachts ereignete, als er auf dem Feld arbeitete. Plötzlich sei ein Ufo aufgetaucht, das einem Kleinbus ähnelte. "Achtung, nicht, dass die mich hier abholen wollen", habe er sich gesagt. Stattdessen seien zwei Wesen ausgestiegen, die wie ganz normale Menschen aussehen. Diese hätten eine kleine Probe des mallorquinischen Erdbodens entnommen und seien dann wieder abgeflogen.

Rollerfahrerin an der Plaça d'Espanya

Die Stadt Palma will gegen die Wild-West-Manier der Rollerfahrer durchgreifen und lässt die Ortspolizei strengere Kontrollen durchführen. Ein Kamerateam des Regionalsenders IB3 führt eine Umfrage durch, ob sich die Rollerfahrer der neuen Regeln bewusst sind. Eine junge Frau an der Plaça d'Espanya hat offensichtlich aufgepasst. Ohne zu zögern, listet sie die Regeln auf, die sie zu befolgen hat. "Super, mehr als bestanden", lobt sie der Reporter. Stolz steigt die junge Frau auf ihren Roller, fährt bei Rot über die Ampel – und wird prompt von einem Auto angefahren.

Die Fußballfanatikerin

Niemand lebt den Fußball auf Mallorca so wie Bel Gual, bekannt als Bel Rabassona. Die ältere Dame aus Inca liebt den Heimatverein Constància über alles. Vor einigen Jahren gab sie dem Fernsehen ein Interview – und bekam einen Wutanfall. Vor 70 Jahren, zetert sie, sei Constància drauf und dran gewesen, in die erste Liga aufzusteigen. Doch im entscheidenden Spiel seien drei Tore aberkannt worden. Seither könne sie Real Mallorca nicht mehr ertragen. Eines ist sicher: So viel Passion für den Sport findet man selten auf der Insel.