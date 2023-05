Stets am Montag nach dem zweiten Maiwochenende verwandelt sich die Gemeinde Sóller auf Mallorca in ein historisches Schlachtfeld. Tausende spielen auch in diesem Jahr wieder am Montag (15.5.) eine Schlacht der moros y cristianos (Mauren und Christen) nach, die darum kämpfen, wer in Sóller das Sagen hat. Es war am 11. Mai 1561, als die sollerics feindliche Schiffe erspähten. Piraten aus der Türkei, die in das Tramuntanadorf einfallen wollten. Der Legende zufolge gelang es an jenem Tag 400 unerschrockenen Bauern, unter der Führung des mutigen Capità Angelats, den Angriff der 1.700 kampferprobten Piraten abzuwehren. Und so wird es noch heute nachgespielt. Jahr für Jahr gewinnen dieselben, Jahr für Jahr werden die gleichen Schauplätze als Kulisse benutzt und die gleichen alten Dialoge nachgesprochen.

Mehrere Kampfhandlungen gibt es bei Es Firó, zunächst am Strand in Port de Sóller, wo die Bauern unterliegen, dann in Sóller selbst, wo sie die Angreifer schließlich abwehren. Neben besagtem Capità Angelats und dem Piratenkönig gehören auch zwei Frauen zu den historischen Hauptpersonen: les valentes dones, die mutigen Frauen. Zwei Schwestern, die damals furchtlos einen Piraten, der in ihr Haus eindringen wollte, mit einem Holzbalken erschlagen haben sollen. Jedes Jahr repräsentiert ein anderes Duo die mutigen Frauen. Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für Es Firó 2023 Dafür, dass immer alles glatt läuft, sorgen die drei Bürgerkollektive, die die Organisation von Es Firó gemeinsam mit dem Rathaus stemmen: das Piratenkollektiv, das Bauernkollektiv und das Bäuerinnenkollektiv. Allerdings haben sich diese drei Kollektive 2023 eine Woche vor Es Firó von der Organisation abgewandt. Damit protestieren sie gegen die von Vertretern der spanischen Zentralregierung auferlegten Beschränkungen bezüglich der Verwendung von Waffen bei der Schlacht. So wurde beispielsweise den Piraten verboten, eine Kanone zu verwenden, mit der sie in den vergangenen Jahren Platzpatronen abgefeuert hatten. Die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen haben einen Grund: „Es Firó“ ist schon lange über die Ortsgrenzen hinweg ein angesagtes Fest. Wie bei vielen anderen Volksfesten auch, kommen viele Menschen vor allem, um sich zu betrinken. Um größeres Chaos zu verhindern, ist deswegen seit einigen Jahren auch der Zugang zum Fest limitiert. Bis zu 8.000 Menschen, einschließlich Teilnehmer und Zuschauer, werden am Montag zugelassen. Wer dabei sein wollte, konnte sich im Vorhinein Bändchen beim Rathaus abholen. Beamte der Guardia Civil sorgen zusammen mit der Ortspolizei von Sóller und anderen Gemeinden für ein möglichst sicheres Volksfest. Auch Feuerwehr und Sanitäter sind natürlich vor Ort. Programm Es Firó 2023 10 Uhr: Beginn des Festes mit einer Kranzniederlegung am Monument als Herois de l'11 de maig (Denkmal für die Helden des 11. Mai) einläuten. Anschließend findet die Messe in Can Tamany statt.

Beginn des Festes mit einer Kranzniederlegung am Monument als Herois de l'11 de maig (Denkmal für die Helden des 11. Mai) einläuten. Anschließend findet die Messe in Can Tamany statt. 15 Uhr: Glocken läuten den Beginn des Festes ein. Die Glocken warnen, dass feindliche Schiffe gesichtet wurden, und so versammeln sich die Bauern auf der Plaça dels Estiradors, um in den Kampf zu ziehen.

Glocken läuten den Beginn des Festes ein. Die Glocken warnen, dass feindliche Schiffe gesichtet wurden, und so versammeln sich die Bauern auf der Plaça dels Estiradors, um in den Kampf zu ziehen. 15.30 Uhr: Auf der Plaça de la Constitució ermutigt Capità Angelats die Bauern mit dem Ausruf "A la lluita, sollerics!". Banditen kommen, um die Stadt zu verteidigen. In diesem Moment erhalten sie die königliche Begnadigung.

Auf der Plaça de la Constitució ermutigt Capità Angelats die Bauern mit dem Ausruf "A la lluita, sollerics!". Banditen kommen, um die Stadt zu verteidigen. In diesem Moment erhalten sie die königliche Begnadigung. 17 Uhr: Die Piraten versuchen am Strand von Can Generós an Land zu gehen, werden aber nach einem harten Kampf von den Bauern zurückgeschlagen.

Die Piraten versuchen am Strand von Can Generós an Land zu gehen, werden aber nach einem harten Kampf von den Bauern zurückgeschlagen. 18.15 Uhr: Am Strand von Repic versuchen die Piraten erneut, von Bord zu gehen. Hier gelingt es ihnen.

Am Strand von Repic versuchen die Piraten erneut, von Bord zu gehen. Hier gelingt es ihnen. 19.15 Uhr: Heftiges Gefecht am Pont d'en Barona.

Heftiges Gefecht am Pont d'en Barona. 20.30 Uhr: Die Piraten dringen in die Stadt ein, sie plündern die Häuser und die Kirche an der Plaça de la Constitució.

Die Piraten dringen in die Stadt ein, sie plündern die Häuser und die Kirche an der Plaça de la Constitució. 20.50 Uhr: Piraten-König Ulutx Ali trifft ein, um seinen Sieg zu verkünden.

Piraten-König Ulutx Ali trifft ein, um seinen Sieg zu verkünden. 21 Uhr: Die Bauern versammeln sich in der Straße Sa Lluna, wo sie Capità Angelats ermutigt. Sie kämpfen tapfer und besiegen schließlich den Feind.

Die Bauern versammeln sich in der Straße Sa Lluna, wo sie Capità Angelats ermutigt. Sie kämpfen tapfer und besiegen schließlich den Feind. 21.30 Uhr: Capità Angelats verkündet den Sieg der sollerics. Die Teilnehmer singen La Balanguera, die Hymne Mallorcas. Danach ist Es Firó 2023 beendet.