Sandkörner unter den Füßen, die letzten wärmenden Strahlen der Abendsonne auf der Haut, der Geruch von Grillfleisch in der Nase – die Nit de Sant Joan genießt man am besten mit allen Sinnen – und möglichst viel Besinnlichkeit. Es ist eine ganz besondere Stimmung, die in der Johannisnacht vom 23. auf den 24. Juni auf Mallorca herrscht – magisch geradezu, wenn man Carmen Molinar fragt.

„Es ist die Nacht der Reinheit, der guten Wünsche, des Loslassens“, so die deutsche Residentin und Schauspielerin, die Sant-Joan-Fan ist, und die damit einhergehenden Traditionen, wie sie sie von spanischen Freunden erfahren hat, in ihrer Wahlheimat Cala Ratjada begeht. „In dieser Nacht wird nicht gegrölt, sie ist andächtig, oft wird später musiziert und gesungen und getanzt“, so Molinar. Aber ohne Exzesse, ohne Hektik, dafür mit umso mehr Hingabe.

Lateinamerikanische Traditionen

Von Jahr zu Jahr scheinen es mehr Menschen zu sein, die es zur Johannisnacht an Mallorcas Strände zieht – wohl auch, weil viele Inselresidenten aus Lateinamerika ihre Traditionen mitgebracht haben. Bräuche zur Johannisnacht gibt es in vielen Ländern, auch in Deutschland, wo mancherorts um Johannisfeuer getanzt wird, um böse Dämonen abzuhalten. Im Nordosten von Brasilien ist die Johannisnacht unter dem Namen São João das zweitwichtigste Fest im Land, gleich nach dem Karneval. Freudenfeuer und Volkstänze werden dort durch alte Rituale der afrobrasilianischen Candomblé-Religion ergänzt. Zu Ehren von Yemayá, der Göttin des Meeres und der Mutterschaft, lassen die Menschen unter anderem in der Johannisnacht Blütenblätter und schwimmende Kerzen ins Wasser. Auf Mallorca treffen nun zahlreiche Kulturen und Bräuche aufeinander – gerade zu Sant Joan ist das besonders gut zu beobachten. Die Menschen treffen sich schon am frühen Abend an den Stränden, um gemeinsam zu grillen und zu essen, Musik zu machen und zu tanzen.

Das Programm in Palma

Vor allem an Palmas Stadtstränden wird es voll. Zudem bietet das Rathaus wieder ein offizielles Programm. Ab 20.30 Uhr gibt es im Parc de la Mar vor der Kathedrale einen Kinder-Feuerlauf, bei dem die jüngeren Mitglieder von Palmas Teufelsgruppen umherziehen. Es folgen Folkloretänze und um 22.30 Uhr der Feuerlauf correfoc. Neben den Mitgliedern der colles – so werden die Teufels-Gruppen genannt – wird auch das feuerspeiende Krokodil Drac de na Coca aufgeboten. Der Abend endet mit Livemusik der Gruppe Suasi i els electrodomèstics.

Wem all das zu trubelig ist, der kann sich entweder an ruhigere Strände außerhalb Palmas zurückziehen – vor allem rund um Es Trenc und Sa Ràpita flammen zu Sant Joan zahlreiche Kerzen und Lagerfeuer auf, zumal viele Gemeinden das Lagerfeuerverbot am Strand in dieser Nacht aussetzen –, oder aber er macht sich auf nach Cala Ratjada.

Besinnlich in Cala Ratjada

Am Stadtstrand Son Moll wird es im Vergleich zu Palma erst später am Abend voller, wenn die Sonne untergegangen ist. Ein offizielles Programm gibt es hier nicht, es geht ruhiger zu als in der Inselhauptstadt, und doch entsteht eine Art Gemeinschafts-gefühl. Man trifft sich als Pärchen, mit Freundesgruppen oder allein, verteilt sich auf der Sandfläche, bemüht sich um positive Energie. „Wichtig ist, dass man weiße Decken oder Laken zum Draufsetzen mitbringt, viele weiße Kerzen (am besten in Einmachgläsern, damit sie nicht ausgehen), sowie Essen und Trinken für sich und die Freunde oder jene, die nichts dabeihaben“, beschreibt Sant-Joan-Fan Carmen Molinar die Bräuche vor Ort.

Denn Sant Joan heißt für die Schauspielerin auch teilen. „Um kurz vor Mitternacht schreibt man alles, was man loslassen möchte, oder das, was man sich wünscht, auf einzelne kleine Zettel und verbrennt diese, sodass sie in den Himmel aufsteigen. Danach geht man um Mitternacht mit weißen Blumen baden – in weißer Wäsche, nackig oder in weißen Klamotten – und schickt mit jeder Blüte, die man vorsichtig ins Wasser legt, einen Wunsch für einen geliebten Menschen (nicht für sich) ins Meer“, so Carmen Molinar weiter.

Wer die Johannisnacht nicht alleine begehen möchte, kann sich der deutschen Residentengruppe „Cala Ratjada Insider" anschließen. „Wir treffen uns gegen 22.30/23 Uhr, möglichst in Weiß, am Vorplatz an der Son Moll“, so Jürgen Umland, der die unverbindlichen Treffen mit seiner Frau Monika schon seit 2017 organisiert. Damit auch Neulinge sich schnell von der Magie der Nacht verzaubern lassen.