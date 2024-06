Auf Mallorca haben am Sonntagabend viele Tausend Menschen am Strand die Nit de Sant Joan (Johannisnacht) gefeiert. Besonders eindrucksvoll war das einmal mehr an den fast bis zum letzten Sandkorn besetzten Stadtstränden von Palma. Schon am frühen Abend hingen hier Schwaden von Grillrauch über den Feiernden. Zur Nit de Sant Joan werden auf Mallorca am Ufer Feuer, Kerzen aber eben auch Grills entzündet, insbesondere der Strand Can Pere Antoni zwischen dem Innenstadtring und dem Kongresszentrum verwandelt sich dann in ein riesiges Partygelände am Meer.

Die gar nicht urmallorquinische, sondern erst seit einigen Jahren gewachsene Tradition wird stark von den auf Mallorca ansässigen Lateinamerikanern getragen, zieht aber mittlerweile auch immer mehr Einheimische und Urlauber an. Zu den vielen und je nach Herkunftsland und Fantasie der Feiernden variierenden Ritualen gehören ein nächtliches Bad sowie das Aussetzen im Meer von Blumen oder Zetteln mit Wünschen. Viele kommen darüber hinaus ganz in Weiß gekleidet. Der Montag ist in Palma und in weiteren Orten ein Feiertag Zu dem von der Stadt organisierten Rahmenprogramm zum Strand-Happening gehörten ein funkensprühender Correfoc, also ein Feuerlauf der Dimoni-Gruppen Palmas, sowie ein Konzert von Suasi i els Electrodomèstics. Noch am frühen Morgen waren am Strand zwischen den Mitarbeitern der Stadtwerke, die ihre Mühe hatten, die Müllberge zu beseitigen, Feiernde anzutreffen. Von Vorteil dabei: Der Johannistag (24.6.) ist in Palma sowie in Deià, Mancor de la Vall, Sant Joan, Cala d'Or und Son Servera ein Feiertag.