An Bord von Mallorcas Forschungsraumschiff

CBB, IAC3, INAGEA, SSIGT, IFISC-UIB-CSIC – die Forschungsabteilungen, die sich in dem neuen Komplex in Palmas Technologiepark ParcBit zusammengefunden haben, bestechen nicht unbedingt durch selbsterklärende, leicht auszusprechende Namen. Abgesehen von dem komplexen Buchstabensalat ist auch die Orientierung in den zwei Gebäudekomponenten, die im Untergeschoss miteinander verbunden sind, eine Wissenschaft für sich. Die Verwirrung ist beträchtlich beim ersten Kontakt mit dem Complex de Recerca de les Illes Balears.

Ausgeglichen wird sie aber umgehend durch den freudigen Empfang durch die Forscherinnen und Forscher, die gerade in den Komplex eingezogen sind. Egal, wem man beim ausgiebigen Rundgang vorgestellt wird: Die Wissenschaftler freuen sich nicht nur, dass sich jemand für ihre Arbeit interessiert. Sie sind auch sichtlich begeistert von ihrem neuen Arbeitsplatz, der nach jahrelangen Bemühungen endlich in Betrieb genommen werden kann.

Das Konzept: Der Komplex konzentriert an dem neuen Ort stark gewachsene und renommierte Forschungsgruppen, deren Mitglieder bislang auf dem benachbarten Universitätscampus auf mehrere Gebäude verteilt waren oder für die schlichtweg der Platz ausging. Die Vernetzung geschieht aber noch auf zwei weiteren Ebenen. Auch die Forschungsgruppen untereinander können nun leichter Synergien nutzen. Und dass die neuen Nachbarn im ParcBit vor allem aufstrebende, junge Technologieunternehmen sind, soll in Zukunft für mehr als nur räumliche Nähe zwischen Forschung und Praxis sorgen.

Platz für Innovation

„Innovation ist eine Haltung“, sagt Víctor Homar, Vizerektor der Balearen-Universität (UIB) und zuständig für die Bereiche Wissenschaftspolitik und Forschung. Was so oft auf den Balearen beschworen wird, werde hier im großen Stil in die Tat umgesetzt, so der Physiker. Das Projekt des neuen Forschungskomplexes habe viele bürokratische und politische Hürden nehmen müssen – das Gebäude steht bereits seit 2007 –, umso zufriedener sei man, dass es jetzt endlich losgehe.

Bereits mehr als 150 Wissenschaftler sind in den Komplex mit seinen mehr als 10.000 Quadratmetern bebauter Fläche eingezogen. Die Kosten für Bau und Grundausstattung über mehr als zehn Millionen Euro trägt zum Großteil die EU. Derzeit liefen Ausschreibungen, um die Ausstattung und die Zahl der Mitarbeiter zu vervollständigen, so der Vizerektor.

Die Hüter der Artenvielfalt

Das betrifft etwa die künftige Sammlung der Abteilung Biodiversität, die im Untergeschoss des Komplexes angesiedelt ist. Der Biologe Enrique Arboleda vergleicht sie mit einer Art Bibliothek der Artenvielfalt, für die erst noch die räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um die getrockneten oder in Alkohol konservierten Exponate sicher zu lagern – auf dem Campus ist dafür kein Platz. Bereits im Betrieb sind im Nebenraum Tiefkühlschränke, die Gewebeproben repräsentativer oder endemischer Arten der Balearen bei einer Temperatur von minus 80 Grad dauerhaft konservieren sollen, sowie auch die Laborräume. Im Aufbau ist zudem ein Genomik-Portal, das die Erbinformationen der erforschten Organismen zugänglich macht.

Erst vor zwei Jahren entdeckte ein Forschungsteam unter Leitung der Koordinatorin des Zentrums, María Capa, eine bislang unbekannte Art von Ringelwürmern in einer Höhle auf Mallorca, wie Arboleda berichtet. Eine Verwandtschaft gibt es offenbar nur zu Würmern in den Tiefen des Pazifiks. Durch ihre endemischen Spezies und die Insellage seien die Balearen ein idealer Ort für die Erforschung der Artenvielfalt. Auf dieser Basis soll das Centre Balear de Biodiversitat (CBB) Forschungserkenntnisse liefern, mit denen die öffentliche Verwaltung Schutzmaßnahmen für Ökosysteme beschließen kann. Aber auch mit der Privatwirtschaft soll es Kooperationen und Schulungen geben.

Im Bann des Klimawandels

Vom Untergeschoss geht es weiter in den ersten Stock, jetzt im Gebäudeteil auf der anderen Straßenseite. Auch im INAGEA, dem Studieninstitut für Land- und Wasserwirtschaft, werden noch Dinge aus Kartons gepackt und Geräte angeschlossen, der Forschungsbetrieb ist aber schon angelaufen. Der Biologe Miquel Àngel Conesa öffnet Kühlschränke, in denen Bakterienkulturen und Pflanzenproben heranwachsen, führt an Laborzeilen vorbei, auf denen Sicherheitsscheiben zwischen Forschern und chemischen Substanzen eingezogen sind, und zeigt Gasanschlüsse, mit denen die Klimabedingungen für Pflanzen modifiziert werden. „Früher haben wir Propangasflaschen herumgeschleppt“, erklärt Conesa. Das sei weder besonders sicher noch komfortabel gewesen. Jetzt verfüge man über eine moderne Forschungseinrichtung, wie man sie gerne von Anfang an gehabt habe. Der Umzug sei ein „Reset“.

Im INAGEA zeigt sich der Nutzen des neuen Komplexes besonders deutlich, kommen doch in dem Zentrum multidisziplinäre Experten aus den Bereichen Pflanzenphysiologie, Agronomie, Hydrologie, Chemie und Ökologie zusammen, die vorher auf verschiedene Fakultäten verteilt waren. Das Institut de Recerca Agroambiental i d’Economia de l’Aigua umfasst bereits jetzt 18 fest angestellte Forscher, die Zahl der Mitarbeiter soll auf über 80 wachsen. Außerhalb des Komplexes sind zudem noch sechs Hektar für Anbauflächen und ein Gewächshaus reserviert.

In den Forschungsprojekten geht es unter anderem um den effizienten und nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen vor dem Hintergrund des Klimawandels. Studienobjekte sind lokale Gewächse wie die Ramallet-Tomate oder der Wein und dessen Wurzeln, die Erkenntnisse aber auf die globalen Probleme übertragbar.

Ein Dutzend Plakate an den Wänden gibt über die derzeit laufenden Forschungsprojekte Aufschluss: Die Experten kontrollieren mittels Sensoren den Bestand von Insekten an ausgewählten Orten, erforschen die Langzeitfolgen von Mikroplastik, entwickeln Modelle für Erosionsprozesse im Mittelmeeraum, beobachten die Stresstoleranz von Organismen mit Fotosynthese in extremen Klimazonen wie der Antarktis, analysieren die Auswirkungen von Abwassereinleitungen auf die Unterwasserflora in der Bucht von Sóller oder messen in Echtzeit die Pegel von Sturzbächen, um bei starken Regenfällen rechtzeitig vor Flutkatastrophen wie der in Sant Llorenç 2018 warnen zu können.

Reise ins All

Die Dramaturgie des Rundgangs will es, dass die Komplexität und Abstraktion weiter gesteigert werden. Durch eine Metalltür im Erdgeschoss geht es ins Institute of Applied Computing & Community Code, kurz IAC3. Wo gerade noch Tomaten und Wein Forschungsgegenstand waren, geht es nun um schwarze Löcher und Gravitationswellen, oder besser gesagt die Berechnungen rund um diese Phänomene. Zwar läuft an der UIB gerade die Anschaffung eines Supercomputers, derzeit greifen die Forscher aber auf externe Rechnerkapazitäten zurück, allen voran den Supercomputer Mare Nostrum in Barcelona.

Das IAC3 ist in vier Abteilungen organisiert. Zunächst geht es zur rechnergestützten Astrophysik, wo gerade eine Gruppe besonders junger Forscher an ihren Laptops sitzt. Statt Labortischen und Kühltruhen brauchen sie nur schnelles Internet und freuen sich über die neuen Versammlungsräume. Vorher sei man auf vier verschiedene Gebäude verteilt gewesen, erklären die Jungwissenschaftler. Die bisherige Improvisation sei gerade bei Teambesprechungen ein Problem gewesen – etwa wenn die Erkenntnisse noch Verschlusssache seien –, aber auch in der Außendarstellung: „Wenn Besuch kam, war das immer ein bisschen wie Tetris spielen.“

In der Abteilung für Gravitationswellenastronomie, deren Forschungsarbeit beim Nachweis dieser Wellen der Universität in den vergangenen Jahren viel Renommee eingebracht hat, ist man auf Besucherfragen bestens vorbereitet. An einem Modell mit Lasern und Lautsprecher wird sogleich das Prinzip demonstriert, nach dem sich die von der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein vorhergesagten, winzigen Verzerrungen der Raumzeit mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Noch Fragen?

Neben der Abteilung für dynamische nicht lineare Systeme – derartige Berechnungen werden etwa für die Neurowissenschaften oder die Photonik gebraucht –, gibt es dann noch die Angewandte Mathematik für Bildanalyse und Datenverarbeitung. Die Forscher der Abteilung haben Satellitenfotos oder Aufnahmen von Unterwassertieren auf ihren Bildschirmen. Wenn sie diese beispielsweise vom „Bildrauschen“ befreien, ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz schon fast ein alter Hut.

So unbekannt das IAC3 auf Mallorca sein mag, so intensiv ist die Zusammenarbeit des multidisziplinären Teams mit internationalen Institutionen, um komplexe wissenschaftliche Herausforderungen in der computergestützten Forschung zu lösen. Aber auch der Wissens- und Technologietransfer in die Wirtschaft werde immer wichtiger.

Urlaub als komplexes System

Das gilt auch für das 2007 gegründete Institut für interdisziplinäre Physik und komplexe Systeme (IFISC), das mit seinen heute mehr als hundert Mitarbeitern so groß ist, dass es nicht einfach in den neuen Komplex umziehen kann, sondern nur dorthin expandiert. Die neue Abteilung sei speziell für den Wissenstransfer und die Kooperation mit Privatfirmen angelegt, erklärt Raúl Toral. Er und sein Team beschäftigen sich mit komplexen Systemen aller Art, von Mobilität und Flugbewegungen über ein intelligentes Hemd, das seltene Herzrhythmusstörungen aufspüren kann, bis hin zur Vorhersage der Auslastung der Krankenhäuser in Abhängigkeit von Urlauberzahl und Wetterverhältnissen. Gerade eben sind die Forscher aber erst mal erleichtert, dass sie die Klimaanlage zum Laufen gebracht haben – die Arbeit in dem neuen Komplex kann beginnen.

Wie wäre noch ein Besuch beim SSIGT? Der Dienst für geografische Informationssysteme und Fernerkundung stehe noch aus, meint der Pressesprecher der Universität. Überhaupt hätte man noch viel mehr Forscher sprechen können, wenn nicht gerade so viele Kollegen auf Kongressen und Forschungsreisen unterwegs seien.

Als nach der Odyssee der Ausgang gefunden ist, fühlt es sich ein bisschen an wie der Ausstieg aus einem auf Mallorca gelandeten Forschungsraumschiff, deren Mannschaft eine überaus wertvolle Ladung für die Zukunft der Insel an Bord hat.