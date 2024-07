Reiten am Strand auf Mallorca: Ein Erfahrungsbericht eines blutigen Anfängers

Im Trab geht es an der Küste zwischen Can Picafort und Son Serra de Marina entlang. Es holpert. Als Reitanfänger springe ich mit dem Hintern auf dem Pferd Brinda auf und ab wie ein Kleinkind auf dem Bett. „Du musst die Beine zusammenpressen“, ruft mir eine junge Reiterin zu. Ehe ich ihre Worte verinnerlichen kann, schreckt ihr Gaul vor einer Kurve, die durch eine Böschung führt, auf. Mein Herz bleibt stehen, wie zum Glück auch Brinda. Andere Pferde der Reitgruppe machen einen ähnlich ängstlichen Eindruck. Welcher Schrecken mag wohl hinter dem Gestrüpp lauern? Vorsichtig wagt sich Brinda um die Kurve. Auf der anderen Seite steht ein Mann mit einem vor Angst bibbernden Yorkshireterrier im Arm.

Kurze Einweisung

Ich bin im Leben nie geritten und wäre auch nicht auf die Idee gekommen, wenn es mir meine Freundin nicht zum Geburtstag geschenkt hätte. Drei Stunden soll es am Strand langgehen. Schon nach wenigen Minuten frage ich mich, wie ich das heil überstehen soll. In der Rancho Can Picafort, wo der Ausritt losging, war die Einweisung knapp. Die Mitarbeiter verteilen Helme, Reitgamaschen – eine Art Schienbeinschoner – und eine Gerte. Der Aufstieg auf das Pferd geht überraschend unproblematisch. Vorgestellt wird mir die Stute nicht. Ihr Name Brinda steht auf dem Geschirr. „Immer die Fersen im Steigbügel nach unten drücken. Das verhindert, dass du runterfällst. Ansonsten musst du wenig machen. Das Pferd weiß, wo es langmuss“, sagt eine Mitarbeiterin und erklärt noch schnell, dass die Zügel wie das Steuer am Auto funktionieren: „Rechts ist rechts, links ist links und nach hinten ziehen bedeutet bremsen.“

Danach geht es in der Gruppe schon los. Wie beim Autoscooter schießt Brinda auf die anderen Pferde zu und eckt gerne an. Zwei Gruppenführerinnen begleiten uns. Mit mulmigen Gefühl geht es über die Straßen von Can Picafort und bald ins offene Gelände. Vorbei an Hotelanlagen und dem Areal, wo gerade die Bühne für das Beach Reggaeton Festival aufgebaut wird. Die Pferde gehen gemächlich hintereinander her. Ich habe die Beine gespreizt und versuche mit aller Kraft, die Fersen nach unten zu drücken. So habe ich mir immer eine Behandlung beim Gynäkologen vorgestellt. Die Fußsohlen schmerzen bereits. Kaum tut sich eine kleine Lücke zum Vorderpferd auf, hoppelt Brinda los – und ich auf ihr mit. Ob sie wohl merkt, dass ich keinen blassen Schimmer habe, was ich hier tue?

Die Fingerknöchel ähneln denen eines Boxers

Danach geht es durch einen Wald. Ich habe das Gefühl, Brinda lässt keine Gelegenheit aus, um mir Äste und Zweige an den Kopf zu schlagen. Dass sie kurz innehält und zwei Schmetterlinge beim Tanz in der Luft beobachtet, macht sie aber wieder sympathisch. Wir kommen ans Meer, und der erste Wow-Moment stellt sich ein. Schon ganz nett hier. Nur wenige Spaziergänger, Surfer oder Badegäste treiben sich an diesem Sonntagvormittag herum. Das Reiterfeld zieht sich auseinander, immer mehr ist der Trab gefragt. Der Steigbügel rutscht unter dem Fuß hin und her. „Hintern hoch, eins, zwei, eins, zwei. Reiten ist Sport, besser als Fitnessstudio“, ruft mir die kolumbianische Gruppenführerin zu. Fehlt nur noch, dass sie sagt, dass wir nicht zum Spaß hier sind. Meinen Po katapultiert Brinda mit jedem Schritt in die Höhe. Ein bequemer Ausritt ist das lange nicht mehr. Krampfhaft halte ich mich an den Zügeln und dem Sattel fest. Meine Fingerknöchel sind aufgescheuert und ähneln denen eines Boxers. Es kommt zu dem eingangs beschriebenen Schockmoment.

Vor einem breiteren Strandabschnitt macht die Gruppe halt. „Wer will galoppieren?“, fragt die Gruppenführerin. Fünf junge Damen melden sich – insgesamt sind nur drei Männer dabei. Sie spurten vorne weg, alle anderen im schnellen Trab hinterher. Die Pferde wirbeln Sand auf. Brinda schnaubt. Ich keuche vor Anstrengung im Takt mit.

Wie oft fallen die Leute vom Pferd?

Auf einem Parkplatz am Ortseingang von Son Serra ist Pause. Ich danke dem heiligen Georg, dem Schutzpatron der Reiter, dass ich noch am Leben bin. „In dieser Stadt ist nur Platz für einen von uns“, sagt mir einer der anderen Teilnehmer und schaut mich finster an. Wir prusten beide los vor Lachen. Ich frage die Gruppenleiterin, wie viele Reiter bei dem Ausflug im Durchschnitt vom Pferd fallen. „Bei mir passiert das eigentlich nicht. Anfänger schon gar nicht. Meist sind es die Fortgeschrittenen“, sagt sie und zurrt mir die Steigbügel kürzer, was schlagartig die Stabilität im Sattel erhöht. „Auf dem Hinweg sind die Pferde meist etwas langsamer, weil es für sie Arbeit ist. Auf dem Rückweg geben sie Gas, da im Rancho das Futter wartet.“

Zurück läuft es ein wenig besser. Ich habe das Gefühl, dass Brinda gnädig mit mir ist. Ein minimaler Zug an den Zügeln reicht, um sie zu steuern oder abzubremsen. Ich solle ihr mit der Gerte einen mitgeben, damit sie schneller läuft, deutet mir die Gruppenleiterin. Das arme Tier schlagen? Ich stupse sie zärtlich an und Brinda versteht sofort. Sie dackelt los und schließt die Lücke, die sich aufgetan hatte.

Als Anfänger sollte man keinen Galopp wagen

Wieder ist Galopp-Stopp. „Willst du auch?“, fragt die Kolumbianerin. Ob sie es mir denn wirklich zutraue, frage ich. „Sonst würde ich dich nicht fragen.“ Dass sie Sekunden später allen anderen das Gleiche sagt, erhöht mein Vertrauen nicht sonderlich. „Jetzt oder nie“, sagt sie. Ich stimme zu. „Gut, nach hinten lehnen, Zügel kurz fassen, aber die Hand locker lassen. Den Hintern anheben brauchst du nicht mehr. Mach zur Not einfach die Augen zu.“

Es geht los. Wie von der Biene gestochen hetzt Brinda den wesentlich erfahreneren Reiterinnen hinterher. Der Sattel mutiert zum Schleudersitz. Ich sehe mich schon runterfliegen und ziehe kräftig an den Zügeln. Es reicht. Schreiend flehe ich die Gruppenleiterin um Hilfe an. Sie fährt einen Gang herunter, und auch Brinda wird langsamer. Die Anführerin glaubt, dass ich die Situation nun unter Kontrolle hätte und will, dass ich wieder galoppiere. Ich lehne ab und trabe in aller Ruhe zu den anderen Reiterinnen, die von der Szene sichtlich amüsiert sind.

Brinda stolpert vor sich hin

Es geht den gleichen Weg zurück. Ich bin froh, dass ich auf dem steinigen Gelände nicht schauen muss, wo man den Fuß hinsetzt. Brinda scheint sich da keine großen Sorgen zu machen. Immer wieder stolpert sie, und ich sehe mich schon in Gedanken unter dem Gaul begraben. „Keine Sorge, die ist nur faul“, meint die Gruppenleiterin. Ich bin skeptisch, als Brinda sich beim Reggaeton-Beach-Festival-Gelände in letzter Sekunde vor einem Sturz retten kann. Schlimmer erwischt es eine junge Engländerin weiter hinten, die vom Pferd kippt. „Not really“, antwortet sie auf die Frage, ob es ihr gut gehe. Wenig später sitzt sie aber wieder im Sattel. Das Glück hat sie an diesem Tag nicht gepachtet. Das Pferd vor ihr tritt aus und trifft sie am Fuß.

Als wir zurück auf dem Hof sind, kann ich es kaum erwarten, wieder Boden unter den Füßen zu spüren. Die Beine tun weh, als hätte ich den Weg selbst im Sprint zurückgelegt. Es ist ein Vorgeschmack auf die Rückenschmerzen, die am nächsten Tag kommen sollen. Immerhin hat die Handy-App für den Ausritt 17.000 Schritte gutgeschrieben. Die drei Stunden gingen letztlich schneller vorbei als gedacht. Zum Cowboy schule ich wohl aber erst einmal nicht um.