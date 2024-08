Perseiden auf Mallorca: Wann und von wo aus man das Himmelspektakel auf der Insel sehen kann

In der Nacht von Sonntag (11.8.) auf Montag erreicht der alljährliche Perseiden-Regen seinen Höhepunkt. Wer viele Wünsche hat und entsprechend viele Sternschnuppen sehen möchte, muss sich erst einmal einen dunklen Ort auf Mallorca suchen. „Dafür sollte man mindestens 30 Kilometer von Palma und Calvià entfernt sein“, rät Salvador Sánchez, Präsident der Stiftung des Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca.

Bereits in den Nächten zuvor sind vermehrt Sternschnuppen am Himmel zu sehen. „Besonders auf dem Festland gibt es Firmen, die das als Spektakel verkaufen und bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde versprechen. Das ist Betrug“, sagt Sánchez. „Ich habe mich in der vergangenen Woche hingesetzt und nachts fünf Stunden in den Himmel geguckt. Ich bin auf zwei gekommen.“

Der beste Ort, um die Perseiden zu sehen

Bei der Suche nach dem dunkelsten Punkt auf Mallorca helfen Karten, die die Lichtverschmutzung abbilden, wie lightpollutionmap.info. Wie bei einer Wärmekarte werden bei den roten Gebieten die höchsten Werte erreicht. Statt Hitze ist das hier Licht. Palma, Calvià und eigentlich jedes Stadtzentrum sind folglich keine guten Orte zum Sternegucken. „Wissenschaft und Bequemlichkeit sind meist nicht vereinbar. Der beste Ort in den vergangenen Jahren, um die Perseiden zu sehen, war der Formentor-Leuchtturm. Doch wer will mitten in der Nacht dort rausfahren?“, sagt Sánchez. Ähnlich mühsam wäre die Anfahrt in die Tramuntana, wo die Gegend rund um Lluc ebenfalls empfehlenswert sei.

„Ein guter Ort, der schneller erreichbar wäre, ist die Playa de Muro“, sagt der Experte. „Neben der Dunkelheit ist es wichtig, eine gute Sicht nach Nordosten zu haben, wo die Sternschnuppen auftauchen.“ Er rechnet damit, dass wie in den vergangenen Jahren im Zeitraum von Mitternacht bis 5 Uhr morgens im Schnitt 30 bis 40 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein werden. „Der eigentliche Höhepunkt der Perseiden ist Montagmittag. Aber tagsüber kann man sie natürlich nicht sehen.“ Neben der Playa de Muro seien auch Cala Ratjada, Cala Pi oder die La-Victòria-Halbinsel bei Alcúdia gute Aussichtspunkte für Himmelgucker.

Gemeinsam gucken

Anders als in den vergangenen Jahren baut Sánchez mit seinem Astronomen-Team keinen Stützpunkt am Santuario de Sant Salvador in Felanitx auf. Die Experten veranstalten diesmal am Sonntagabend ein Rudelgucken in Inca. „Die Stadt gab eine Million Euro für neue Laternen aus. Das Licht strahlt nun nur noch auf den Boden und nicht mehr in den Himmel“, sagt Sánchez. Zudem sei am Sportplatz Mateu Cañellas außerhalb des Ortszentrums der Blick nach Nordosten unverbaut. „Wir bieten einen Workshop an, bei dem wir alles rund um die Perseiden erklären“, sagt der Experte. Auf dem Kunstrasen können es sich die Sternegucker dann gemütlich machen. Im Anstoßkreis sind Teleskope aufgebaut, um Planeten wie Jupiter oder Saturn bestaunen zu können. Geöffnet ist der Sportplatz von 21 Uhr bis 5.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung auf der Website ist nötig: fiaamallorca.com/reservas.

Bereits in der Nacht von Freitag (9.8.) auf Samstag bietet das Instituto Mallorquín de Ciencias del Espacio ein Event auf der Finca Galatzó an. Der Workshop gilt als Probegucken, damit bei der Suche nach den Perseiden am Sonntag nichts schiefgeht. Auch hier werden Teleskope aufgebaut, und das Himmelsspektakel wird von Experten erläutert. Erwachsene zahlen 15 Euro Eintritt, Minderjährige 7 Euro. Kinder unter zwölf Jahren dürfen kostenlos rein. Die Kurse werden zu unterschiedlichen Zeiten auf Katalanisch und Spanisch angeboten. Ab dem Sportplatz in Calvià gibt es einen Shuttlebus, der im Preis inbegriffen ist. Die Reservierung der Plätze erfolgt im Internet unter imce.es.