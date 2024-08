Der "Much" in Sineu ist Mallorcas verrücktestes Volksfest. Am Montag strömten wieder Tausende in rosa T-Shirts gekleidete Menschen in den Ort in der Inselmitte, um der Fantasiefigur - eine Kreuzung aus Stier und Teufel - zu huldigen. Auch ein Überraschungsgast war wieder mit dabei: Der erst kürzlich in Barcelona wieder von der Bildfläche verschwundene ehemalige katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont war zumindest als Pappfigur mit von der Partie.