Neuerscheinung: Drei deutsche Senioren tapsen in die "Finca-Falle" auf Mallorca

Der Plot von „Die Finca-Falle“ ist schnell erzählt: Drei in die Jahre gekommene Freunde treffen sich wieder, beschließen, gemeinsam eine WG im Süden zu gründen und kaufen eine Finca auf Mallorca. Vor Ort entpuppt sich das Objekt als Ruine mit dunklem Geheimnis. In einem halsbrecherischen Coup versuchen sie, sich an der Maklerin zu rächen. Geschrieben hat diesen "Wohlfühl-Krimi" der Autor André Gebel.

Sie sind Marketing-Berater und Social-Media-Experte, arbeiten unter anderem als Reiseblogger und haben bereits drei andere Krimis veröffentlicht. Kam Ihnen die Idee zur „Finca-Falle“ bei einem Inselaufenthalt? Jein. Die Idee mit der Alten-WG kam bei einem Abendessen mit Freunden. Wir sinnierten darüber, zusammenzuziehen, wenn wir alt und alleine sind. Beim Thema Immobilienbetrug gibt es keinen persönlichen Bezug, aber es musste ein bisschen Spannung her. Mir war es wichtig, nichts mit Mord und Totschlag zu machen, sondern eher ein leichtes Thema zu wählen. Und die Finca-Idee geht auf einen anderen Freund zurück, der ein baufälliges Haus auf Ibiza gekauft und selbst renoviert hat. Ich wollte aber, dass die Handlung auf Mallorca spielt. Ich war mehrmals auf der Insel und bin einfach ein Mallorca-Fan. Wo genau spielt das Buch? Zum Teil in Palma, zum Teil in einer vermeintlichen Walachei jenseits vom Meer. Und es gibt noch weitere Schauplätze. Man wird einiges wiedererkennen. Braucht es noch mehr Mallorca-Krimis? Mallorca war einfach in meinem Kopf. Es ging gar nicht darum, was passen oder sich gut verkaufen könnte, das ist ja eher die Verlagsdenke. Mir war das total egal. In der Verlagsankündigung ist von Cosy-Crime, also Kuschel-Krimi, die Rede. Ist das okay für Sie? Das ist natürlich Piper-würdig. Da gingen mir am Anfang schon ein bisschen die Haare hoch (lacht). Aber ich muss zugeben: Es ist ja auch ein Wohlfühlroman. Es ist eine Sommerlektüre, die – wie ich finde – auch einen leichten Tiefgang hat durch die Frage „Was mache ich im Alter?“. Aber ohne ins Melodramatische zu gehen, dafür mit einer Prise Humor. Es ist keine Kitsch-Romanze, sondern ein bisschen zum Nachdenken, zum Schmunzeln – also von allem etwas. Der Verlag wirbt damit, es sei das perfekte Geschenk für Männer. Ist das die Zielgruppe? Die Zielgruppe sind alle, die Spaß an witzigen Kriminalgeschichten haben und ein Faible für Mallorca, oder zumindest für Spanien, fürs Reisen. Wer Bock auf einen Sommerkrimi im Urlaub hat, für den ist das die perfekte Lektüre.

„Die Finca-Falle“ Piper, 320 Seiten, 18 Euro. E-Book, 3,99 Euro