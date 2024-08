An den FKK-Stränden auf Mallorca zieht sich kaum wer noch aus

Es ist die hohe Kunst des Nacktseins: sich seines Körpers nicht zu schämen und im Adamskostüm am Strand die Sonne auf Stellen scheinen zu lassen, die ansonsten von mehreren Schichten an Kleidung bedeckt sind. FKK ist auf Mallorca aber immer mehr auf dem Rückzug. Schuld daran sind die sozialen Medien, ein in den vergangenen Jahren wieder verstärktes Schamgefühl und die Menschenmassen an früher einsamen Buchten.

In Spanien boomte die FKK-Bewegung in den 1980er-Jahren. Franco war gestorben, das Land ging über von der Diktatur zur Demokratie. Das Hippie-Leben war in Mode. „Damals waren es fast ausschließlich junge Leute, die blankgezogen haben“, sagt die bekennende Nudistin Apolonia Alou. „Den Alten wäre das gar nicht mal in den Sinn gekommen. Höchstens vielleicht irgendeinem Urlauber.“ Heutzutage sei es umgekehrt. „Wir Erben der Hippie-Bewegung hängen noch am Nacktsein. Die Jungspunde schämen sich.“

Die ältere Dame sieht die Jugend gen traditioneller Lebensweise abdriften. „Keiner von uns hat früher einen BH getragen. Wir trugen auch kein Make-up für die Schule auf und gingen eben nackt baden. Das war ein Teil der von uns erkämpften Freiheit“, sagt sie.

Mit dem Körper einverstanden sein

Dabei gibt es auch den ein oder anderen jüngeren FKK-Anhänger. „Nudismus bedeutet für mich, im absoluten Einklang mit meinem Körper zu stehen, alle Komplexe auszublenden und einfach frei zu sein“, sagt Marga Pellicer, die sich nackt in einer kleinen Bucht bei Deià aalt. „Wenn ich nicht mit meinem Körper einverstanden wäre, würde ich mich wohl nicht ausziehen.“

Zumindest nicht, solange jemand zuschaut. Einen menschenleeren Strand im Sommer auf Mallorca zu finden, gleicht aber der Suche nach einer Ginsterkatze. „Als Nackedeis suchen wir abgelegene Buchten, wo wir Privatsphäre haben“, erklärt Mateu Jaume. „Die Medien sind schuld, dass sich unsere Anlaufpunkte immer mehr füllen. Daher gibt es immer weniger Nudisten.“ Wenn man im Internet nach FKK-Stränden googelt, ist die Liste lang. Einmal vor Ort sind dann aber doch fast nur Badeklamotten zu sehen.

Nur wenige Nackte in der beliebtesten FKK-Bucht auf Mallorca

Bestes Beispiel ist die Playa del Mago, die kleine Bucht neben dem wesentlich bekannteren Strand Portals Vells. Nicht nur die Strandbesucher besiedeln die Bucht immer mehr, es gibt auch immer mehr Boote vor der Küste. So weichen die Badegäste auf die umliegenden Küstenstreifen aus und landen notfalls an der Playa del Mago, wenn dort noch ein freier Platz für das Handtuch ist. Die MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“ zählte vier nackte Badegäste an einem Julitag – allesamt ausländische Ü40-Männer. „Mir ist das egal, aber ich denke andere Nudisten schreckt es ab“, sagt Andrew, der einer der vier ist. „Wir sind die einzigen schamlosen Mutigen“, pflichtet ihm der Engländer John Wilson bei.

Auch ein Abschnitt am beliebten Es Trenc ist für FKK-Badegäste vorgesehen. Dabei sollten die Nackedeis dort verboten werden. Das Nacktbaden ist in Spanien seit dem Jahr 1989 laut Gesetz erlaubt. Die Gemeinde Ses Salines wollte es in einer Verodnung im vergangenen Jahr jedoch unterbinden. Die Proteste waren so heftig, dass der Bürgermeister das Verbot nur auf wenige stadtnahe Strände beschränkte und die Nudisten am Es Trenc ihr Leben leben ließ. Wobei das nicht die einzige Hürde ist. „So ein Lockenkopf macht immer Fotos von den Nackten“, sagt Badegast María. „Das raubt einem den ganzen Spaß.“