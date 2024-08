Diese Neu-Auswanderin bringt die Schweizer auf Mallorca auf Trab

Wenn das mal kein Timing und vielleicht auch ein bisschen Schicksal war: Michèle Lohmer plante gerade ihre Auswanderung, als sie im März durch einen MZ-Artikel mitbekam, dass der Schweizer Club der Balearen kurz vor dem Aus steht. Wenn sich 2024 kein Nachfolger für den langjährigen Präsidenten, Fridolin Wyss, finde, drohe nach mehr als 50 Jahren das Ende. „Ich hatte im Vorfeld schon zu meinem Mann gesagt, dass ich auf der Insel gerne einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen oder in einem Verein arbeiten würde“, sagt die 33-Jährige. Der Job schien wie gemacht für sie. Sofort stellte sie sich per E-Mail bei Wyss vor.

„Daraufhin habe ich erst nichts gehört und dachte mir: Vielleicht wollen sie niemanden, der noch nicht auf Mallorca lebt, da er sich noch nicht so gut auskennt“, erinnert sich die gelernte Buchhändlerin. Doch knapp zweieinhalb Wochen später klingelt dann doch ihr Telefon. Wyss war dran. Er freue sich sehr über ihr Engagement, es seien aber auch noch andere Kandidaten im Rennen. „Es hatte sich auch ein Ehepaar gemeldet sowie ein junger Mann, der wenig später aber schon nicht mehr erreichbar war“, so Wyss zur MZ.

Vorstellung per Steckbrief

Der Mallorca-Schweizer bat Lohmer, für die Generalversammlung des Club Suizo Balear Anfang April einen Steckbrief über sich vorzubereiten. So wollte er die zweifache Mutter den anderen Mitgliedern vorstellen. Sie entschieden sich einstimmig für die gebürtige Schweizerin mit tunesischem Vater. „Ein schöner Vertrauensvorschuss, und das, obwohl ich sie noch gar nicht persönlich getroffen hatte“, findet die Auswanderin.

Keiner sei so engagiert gewesen wie Lohmer, erinnert sich Wyss. Er habe schnell gemerkt, dass sie wirklich Interesse habe. Zudem senke Lohmer deutlich den Altersdurchschnitt im Verein und mache ihn attraktiver für junge Leute. „Als Neu-Auswanderin lerne ich andere Menschen kennen als jemand, der vielleicht schon seit 30 Jahren auf der Insel lebt“, meint auch Lohmer, die erst vor drei Wochen mit ihrer Familie auf die Insel gezogen ist. Erst vor wenigen Tagen habe sie einen jungen Schweizer Café-Besitzer kennengelernt und ihm vom Club erzählt.

Erst seit wenigen Wochen auf Mallorca

Noch sind Lohmer und ihr Partner am Auspacken und müssen sich derzeit auch um die Betreuung ihrer beiden Kinder kümmern. Daher ist vereinbart, dass die 33-Jährige erst einmal in Ruhe ankommen kann und ihr Vorgänger bis dahin alle anfallenden Aufgaben übernimmt. Immerhin: Auf der Feier des Clubs zum Schweizer Nationalfeiertag am 1. August in Canyamel wurde sie den Mitgliedern endlich auch persönlich vorgestellt. „Ich war nervös, kannte schließlich außer meinem Vorgänger noch niemanden, habe mich aber auch gefreut. Ich finde es spannend, mehr über die anderen Schweizer zu erfahren, wie lange sie schon auf der Insel sind und was sich seither alles hier verändert hat.“

Die Zukunft des Clubs liege ihr am Herzen. „Mein Mann ist Deutscher. Mir ist es wichtig, dass unsere beiden Kinder auch Schweizerdeutsch sprechen. Unsere Tochter ist sieben, unser Sohn drei Jahre alt und fängt jetzt gerade an, richtig zu sprechen.“ Sie erhoffe sich durch den Verein auch Kontakte zu Schweizer Familien und wolle die Gepflogenheiten sowie die Kultur des Landes in der Auswanderer-Familie bewahren. Das beinhalte auch Umgangsweisen wie zum Beispiel den diplomatischeren Ton unter Schweizern.

Die Pläne für die Zukunft

Für ihr neues Amt hat die Familienmutter neben dem Beibehalten der bisherigen festen Events wie Pétanque-Turnieren oder der Weihnachtsfeier weitere Pläne. „Ich möchte neben den Stammtischen, die aktuell zweimal pro Monat im Osten und in der Inselmitte stattfinden, einen weiteren im Süden ins Leben rufen.“ Zumindest einmal im Monat sollen sich dann – gerne auch im Westen ansässige Schweizer – dort austauschen können.

Ob es künftig wieder Treffen auf Ibiza und Menorca geben wird, werde sich je nach Interesse der Mitglieder und Machbarkeit zeigen. „Ich will zuerst herausfinden, seit wann und warum es sie nicht mehr gibt“, sagt Lohmer. Mitbekommen habe sie bereits, dass sich die Club-Mitglieder eine WhatsApp-Gruppe wünschen. Diese Kommunikation sei einfacher als E-Mail. „Ich komme aus dem Online-Marketing und fände es schön, bei Facebook präsent zu sein und die Website aktuell zu halten.“ Dort ließen sich auch Auswanderer-Geschichten von Mitgliedern veröffentlichen.

Dubai oder Mallorca?

Dass es auf Mallorca eine große Expat-Szene an Schweizern gibt, sei ein wichtiger Punkt bei der Wahl des neuen Lebensmittelpunkts gewesen. Ebenso sollte dieser für die Angehörigen in der Schweiz und in Deutschland gut erreichbar sein. „Wir haben zuletzt in einem Ort nahe Zürich gelebt, dem nebligsten, den man sich vorstellen kann. Auch da mein Mann schon auf Gran Canaria gelebt hatte, sollte es für uns ins Warme gehen“, so Lohmer. Neben Mallorca sei zeitweise auch Dubai im Gespräch gewesen. „Es war uns letztlich aber zu weit weg von unseren Liebsten. Zudem ist es von Mai bis Oktober so heiß, dass man draußen kaum Zeit verbringen kann. Uns einen Großteil des Jahres in klimatisierten Räumen aufhalten, das wollten wir nicht.“

Seit Juni 2023 war dann klar: Der neue Lebensabschnitt wird auf Mallorca beginnen. In Les Maravelles an der Playa de Palma kaufte sich das Paar, das zuletzt eine Investmentfirma hatte, ein Haus. Von dort aus ist die Eurocampusschule, in die die Kinder zunächst gehen sollen, nicht weit weg. „Wir sind in den vergangenen Jahren sechsmal umgezogen und jedes Mal wurde es schöner. Unser neues Zuhause erfüllt alle Punkte auf unserer Wunschliste: Meernähe, großer Garten, Pool, eine große Küche und viel Platz für Besuch. Es gibt dort zwar noch viel zu tun, dennoch könnten wir hier nicht glücklicher sein.“